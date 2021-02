Warum wieder alle zum Reifen greifen

Neuer Hula-Hoop Weltrekord aufgestellt In Thailand ist ein neuer Weltrekord im Hula-Hoop aufgestellt worden: Insgesamt 4483 Teilnehmer liessen in Bangkok in einem Sportstadion ihre Plastikreifen gleichzeitig sieben Minuten lang kreisen. Ein Vertreter von «Guinness World Records» bestätigte den neuen Rekord.