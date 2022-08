Top 10 der teuersten Restaurants der Welt

Die teuersten Restaurants der Welt haben sich ihren Ruf verdient, indem sie Millionen für Design und Konstruktion ausgegeben, erstklassiges Personal eingestellt, die besten Zutaten verwendet und alles in Haute Cuisine verwandelt haben.

Da sich unsere Gewohnheiten im Zeitalter des Coronavirus und der Kriegskrise ändern, haben wir beschlossen, eine Liste der Luxusrestaurants mit himmelhohen Preisen und köstlichem Essen zu werfen.

10. Alain Ducasse, Dorchester, London, Großbritannien

Alain Ducasse wurde mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet und bietet eine der besten Lagen in London. Küchenchef Jean-Philippe Blondet ist der Autor der Gourmet-Haute-Cuisine mit Spezialitäten wie Hummerschwänzen mit Trüffelfleischbällchen, gebratener Gänseleberpastete mit Roggenbrot und köstlichen Pasta- und Pilzrunden. Zu den Desserts gehören Blätterteigpasteten mit Sauerkirschen, Bratäpfel mit Crème fraîche und Safran sowie Haselnusssoufflés. Ein À la carte Mittagessen in einem Restaurant kostet etwa 285 €.

9. Ithaa Undersea, Alif Dhaal Atoll, Malediven

Ithaa ist eines der berühmtesten Unterwasser restaurants der Welt. Das Design wurde von MJ Murphy Ltd, einem renommierten Beratungsunternehmen für Aquariendesign, entworfen. Gäste werden mit Blick auf das kristallklare Wasser mit Fischen, Haien und Schildkröten „verwöhnt“. Die Speisekarte besteht aus internationalen und maledivischen Gerichten: Angus Beef mit Trüffeln, Gelbflossen-Thunfisch mit Zitronengras, Königsfisch mit Kataifi-Hummer. Das Mittagessen in Ithaa kostet etwa 390 €.

8. Restaurant de l'Hôtel de Ville Read, Crissier, Schweiz

Das bestes Restaurant de l'Hôtel de Ville Read wurde 1953 von Benjamin und Fredi Girardet eröffnet: Letzterer arbeitete mit Philippe Rocha zusammen, einem der berühmtesten Köche der Schweiz. Das Menü besteht aus 11 Gerichten, der Preis beträgt 415 € pro Person. Es serviert Muscheln mit Safran, gegrilltes Rindfleisch mit Wildpaprika, Lammfilet, frischen Salat und Jakobsmuscheln aus der Bucht der Somme.

7. Maison Pic, Drome, Frankreich

Maison Pic ist ein legendäres französisches bestes Restaurant, das von der renommierten Köchin Anne-Sophie Pic geführt wird. Es wurde 1889 von Sophie und Eugene Pick gegründet. Anne-Sophie ist eine der wenigen Köchinnen weltweit, deren Küche mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Das Maison Pic bietet ein Neun-Gänge-Menü mit Köstlichkeiten wie Berlingo-Ziegenkäse-Banane, kandierten Rüben, in Hefe und Sake mariniertem Wild und mediterranem Rouge in Safranbrühe. Das Haus ist Teil eines größeren Komplexes mit Wohnräumen, einer Kochschule, einem Bistro, einem Freibad, kostenlosen Parkplätzen mit Ladestation für Elektroautos. Neun-Gänge-Menü – 445 €/Person.

6. Kyoto Kitcho Arashiyama, Kyoto, Japan

Das Kyoto Kitcho Arashiyama wurde 1948 von Teiichi Yuki eröffnet und wird heute von Küchenchef und Besitzer Kunio Tokuoka geführt. Dies ist eines der besten Restaurants in Japan, das ein komplettes Kaiseki (japanisches mehrgängiges Menü) serviert. Der Essbereich ist mit saisonalen Möbeln eingerichtet und der Garten liegt vor der atemberaubenden Kulisse von Arashiyama. Der Küchenchef bereitet Gerichte mit farbenfrohen Arrangements aus erlesenen Zutaten zu, die feine Servierutensilien ergänzen. Ein mehrgängiges Mittagessen im Kyoto Kitcho Arashiyama kostet 50.000 Yen (365 €) pro Person, einschließlich Servicegebühr und Steuern. Alle Mahlzeiten sind nur verfügbar, wenn für zwei oder mehr Personen gebucht wird.

5. Aragawa, Kobe, Japan

Aragawa liegt am Ende eines schwach beleuchteten Korridors im Untergeschoss eines Gebäudes im Tokioter Stadtteil Shinbashi. Im Gegensatz zu anderen High-End-Restaurants hat Aragawa keine Eingangstür oder einen Parkservice. Aufgrund der versteckten Lage des Aragawa haben nur wenige das Glück, etwas über dieses Juwel zu erfahren, das 2006 zum teuerste Restaurant der Welt gekürt wurde. Hier wird das zarteste, fetteste und saftigste Kobe-Rindfleisch der Welt serviert. Vor dem Schlachten werden Kühe sehr gut mit Sake gelötet, es finden Massagesitzungen statt - es wird angenommen, dass glückliche Kühe besseres Kobe-Rindfleisch produzieren. Ein Gericht in Aragawa kostet etwa 56.000 japanische Yen (405 €).

4. Massa, New York, USA

Masa gehört Masayoshi Tayakama, einem renommierten Koch japanischer Herkunft. Die Leidenschaft des Küchenchefs für das Kochen begann als Kind, als er auf einem Fischmarkt in Japan arbeitete und im Ginza Sushi-ko-Restaurant in Tokio bei Sugiyama Toshiaki, einem berühmten Sushi-Meister, studierte. 2004 eröffnete er Restaurants in Manhattan und das Time Warner Center. Besucher des Masa können einige der besten Sushi Amerikas in einer ruhigen, exklusiven und kontemplativen Umgebung genießen. Der durchschnittliche Preis für das Mittagessen in Masa beträgt 595 €.

Menschen, die es sich leisten können, in solchen Restaurants zu speisen, ziehen es in der Regel vor, nicht nur Essen, sondern auch angenehme Unterhaltung genießen zu können. So finden Menschen, die es sich leisten können, in solchen Restaurants zu speisen, ziehen es in der Regel vor, nicht nur Essen, sondern auch angenehme Unterhaltung genießen zu können. Aus diesem Grund können Sie, während Sie auf einen Aperitif warten, den Bericht über ein seriöses Live Casino auf Casinospot.de erkunden. Und dann liegt es an Ihnen, was Sie tun wollen.

3. Per Se, New York, USA

Per Se ist im Besitz des renommierten Küchenchefs Thomas Keller und wurde von Adam Tihany entworfen und öffnete seine Türen für Kunden im Jahr 2004. Es bietet vielleicht die beste Aussicht unter den New Yorker Restaurants - Columbus Square und Central Park. Die Gäste werden von einer charmanten Crew begrüßt und steigen dann die Rolltreppe hinunter in den Essbereich des Restaurants. Per Se bietet zwei Degustationsmenüs mit neun Gängen an, eines davon für Vegetarier.

2. Ultraviolett, Shanghai, China

Es ist schwer, die auffällige Designähnlichkeit zwischen Ultraviolet in China und Sublimotion in Spanien nicht zu bemerken. Ultraviolet wurde 2012 gegründet und gilt als eines der avantgardistischsten teuerste Restaurant der Welt. Dies ist die Idee des weltberühmten Küchenchefs Paul Peret. Ultraviolet verwöhnt jeden Abend zehn Gäste mit einem unvergesslichen Dinner. Zehn glückliche Menschen werden von einem Minibus in einer dunklen Gasse abgesetzt und dann zu einem ganz in Weiß gehaltenen Speisesaal gebracht, der auf den ersten Blick ziemlich langweilig aussieht. Nach einer Weile verwandelt sich der Raum mit einer Kombination aus Audio-, Licht-, Duft- und Videoelementen. Es folgt ein köstliches 20-Gänge-Menü, das die Sinne der Gäste anregt. Die Gerichte, die im Ultraviolet serviert werden, sind ziemlich ungewöhnlich. Zum Beispiel ist Tomato Mozza and Again ein Duett von Gerichten: Das eine ist scharf, das andere süß. Kosten - 847 € / Person.

1. Sublimation, Ibiza, Spanien

Sublimotion-Gäste bekommen mehr als nur Essen – laut der Website des Restaurants bietet Sublimotion den Gästen die größte gastronomische Show der Welt: Projektionen, Laserlichtshows, Virtual-Reality-Elemente. Es gibt digitale Projektionen auf fast jeder Oberfläche des Restaurants, einschließlich des interaktiven Tisches. Das gesamte Mittagessen dauert drei Stunden und wird von 25 Mitarbeitern serviert, darunter Handwerker, Illusionisten, Köche, Kellner und ein DJ. Preis - etwa 2000 € / Person.