Am 15. Februar fand die Diskussionsrunde & der Workshop zukunftsPERSPEKTIVEN FÜR BARRIEREFREIHEIT im neuen WienZimmer in Floridsdorf statt.

Gemeinsam mit den Expert*innen (v.l.) Claudia Miler, Dorothea Brozek, Herbert Tuider, Johannes Gorbach und Stefan Dinhof wurde über Barrieren in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen wie Bildung, Arbeitsmarkt und Unternehmen, im Wohnraum und Aufzug Technologien, sowie den allgemeinen Zugang zu Wissen und Informationen diskutiert. Barrierefreiheit ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe, welche langfristig Einsamkeit und soziale Isolation in Österreich reduzieren kann. Die sich daraus ergebenden Handlungsmöglichkeiten an der Schnittstelle von Privatwirtschaft, Politik und dem sozialen Sektor werden von der Social City Wien in Zukunft weiterverfolgt.

Mangelnde Barrierefreiheit wird vielen erst bewusst, wenn man selbst oder die Menschen im eigenen Umfeld Einschränkungen erfahren. Es braucht die rechtliche Durchsetzung von Gesetzen, Sensibilisierung in Unternehmen und eine gesellschaftliche Enttabuisierung mit Gemeinschaftsräumen, die für alle offen sind.

Der Fonds Soziales Wien bietet die Möglichkeit zur Beratung über Förderung und Unterstützungsangebote. Man kann sich telefonisch unter 01/24 5 24 zwischen 8:00 und 20:00 Uhr informieren.

Telefon: +43 676 77 52 562