Soziale Kontakte beim Begegnungscafe finden

Die Plattform gegen Einsamkeit in Österreich wurde bereits von einigen Menschen genutzt, viele sind noch auf der Suche nach einem passenden Angebot. Aus diesem Grund möchten wir konkret helfen, die soziale Isolation zu reduzieren und einen Raum für Begegnungen in Wien schaffen.

Am 8. Februar hat das erste Begegnungscafé in Kooperation mit dem Plaudertischerl stattgefunden. Einen Nachmittag lang haben sich über 20 Personen zum Austausch und Plaudern im Café Merkur getroffen. Alle, die auf der Suche nach sozialen Kontaktmöglichkeiten waren, konnten sich hier in ungezwungener Atmosphäre über Alltagsthemen unterhalten, gemachte Erfahrungen teilen, sich über Herausforderungen und Lösungen austauschen und neue Kontakte knüpfen. Das nächste Begegnungscafé findet im März statt, nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Das Plaudertischerl bringt in verschiedene Lokalen, Cafés, Konditoreien und Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren sowie in diversen Grätzltreffs Menschen zusammen, die sich gern mit anderen unterhalten oder jemandem ein offenes Ohr schenken möchten – unabhängig ihres Alters, ihrer Herkunft, Interessen oder finanziellen Möglichkeiten. Mehr Informationen finden Sie hier.

Gemeinsam den ersten Schritt!

Wenn Sie selbst gerne ein Treffen, wie eine Kaffeerunde, einen Museumsbesuch oder eine Wanderung organisieren möchten und Unterstützung bei der Umsetzung benötigen, melden Sie sich gerne bei der Plattform gegen Einsamkeit. Wir vernetzen Sie mit den richtigen Organisationen oder möglichen Teilnehmer*innen und beantworten Ihre Fragen.

Kontakt:

Projektleitung Plattform gegen Einsamkeit in Österreich



Telefon: +43 676 77 52 562

Mail: katrin.weber@socialcity.at