× SAVE THE DATE 30.11.2023 Dialogtag & Partizipativer Kongress gegen Einsamkeit

Am 30. November 2023 lädt die Social City Wien zum ersten Dialogtag & partizipativen Kongress gegen Einsamkeit und soziale Isolation in Österreich ein. Konkrete Angebote gegen Einsamkeit ermöglichen es, vor Ort in Dialog zu treten, neue Kontakte zu knüpfen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Im Zuge dessen werden gemeinsam mit Forschenden, Professionist*innen, freiwillig Engagierten, Betroffenen sowie Interessierten, strategische Maßnahmen gegen Einsamkeit einen Tag lang in Wien zusammengeführt, diskutiert und aufbereitet. © Plattform gegen Einsamkeit × In einer zweiten Projektphase geht die Plattform gegen Einsamkeit in Österreich mit Unterstützung des Gesundheits- und Sozialministeriums und vielen weiteren Partner*innen den nächsten Schritt. Mit dem ersten partizipativen Kongress & Dialogtag werden nächsten Herbst ein breites Bündnis gegen Einsamkeit mobilisiert, Synergien zwischen psychosozialer Gesundheit und Gesundheitskompetenz gesteigert, neue Handlungsfelder konkretisiert und Betroffene zur Mitgestaltung eingeladen. Partizipation und Praxis stehen am Programm! Der Austausch von bestehenden Angeboten, Praxiserfahrungen und innovativen Lösungsansätzen wird dabei genauso Raum bekommen wie die kreative Bearbeitung von Betroffenheit. Keynotes internationaler Expert*innen, Workshops mit verschiedenen Schwerpunkten und interdisziplinären Beiträgen, eine Preisverleihung für besonders kreative Konzepte gegen Einsamkeit, ein Marktplatz mit konkreten Angeboten gegen Einsamkeit, ein Begegnungscafé und niederschwellige Dialogmöglichkeiten, sowie Informations- und Buchstände stehen direkt vor Ort am Programm. Die Teilnahme ist kostenlos und wird via Stream allen, die nicht vor Ort sein können, zur Verfügung gestellt. Kooperationspartner*innen und Mitgestalter*innen gesucht! Sie möchten Schwerpunkte einbringen oder sich an der Konzeption von Workshops beteiligen? Sie haben ein Angebot und können sich vorstellen, dieses vor Ort zu präsentieren? Sie kennen das Gefühl von Einsamkeit und möchten Ihre Erfahrungen teilen? Damit diese Veranstaltung dazu beitragen kann, die Enttabuisierung von Einsamkeit und sozialer Isolation in Österreich voranzutreiben, Wissensaustausch und Netzwerke zu bündeln und die Gesundheit in der Bevölkerung nachhaltig fördern, sind alle Interessierten herzlich mit Mitmachen eingeladen. Projektleiterin Katrin Weber steht für Fragen und weitere Informationen gerne zur Verfügung:

katrin.weber@socialcity.at

Tel. +43 676 77 52 562 SOCIAL CITY WIEN