Die Social City Wien beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren mit dieser psychosozialen Herausforderung und gesellschaftlichen Querschnittmaterie unter dem #LauteStimmenGegenEinsamkeit.

Mit der im März 2020 gestarteten Kampagne #LauteStimmenGegenEinsamkeit wurden viele Partnerschaften aktiviert, um zukünftig mit dem verstärkten Austausch über diese gesellschaftliche Herausforderung die Tabuisierung von Einsamkeit zu durchbrechen und dem Thema sowie seiner Bearbeitung Raum zu geben. Fortlaufend machte das Team der Social City Wien auf Social Media das Thema für Betroffene weiter sichtbar.

Im Zuge der geplanten Weiterführung der Kampagne #LauteStimmenGegenEinsamkeit war die Social City Wien auf Suche nach Kooperationspartner*innen, die im halböffentlichen Raum verankert sind und sich als Teile des alltäglichen Soziallebens verstehen. Orte wie Tankstellen konnten dabei Möglichkeiten der Begegnung und des niederschwelligen sozialen Kontakts sein, an dem unterschiedliche Teile der österreichischen Bevölkerung mit diversen Lebensbiografien aufeinandertreffen.

In Kooperation mit Socar konnte mehr Aufmerksamkeit für dieses gesellschaftliche Phänomen geschaffen und auf bestehende Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten in Österreich hingewiesen werden. Über die Wintermonate 2022/2023 wurde die Kampagne #LauteStimmenGegenEinsamkeit an über 50 Tankstellen in ganz Österreich realisiert. Mit gezielten und themensensibel designten Materialien wurde auf das wichtige Phänomen generell sowie die bestehenden Unterstützungsangebote für isolierte und einsame Menschen aufmerksam gemacht werden.