Empfehlungen für die Feiertage in Wien

Die Stadtmenschen arbeiten freiwillig und bieten allen Menschen in Wien Unterstützung, um sich im großen Hilfsangebot der Stadt zurechtzufinden. Dies soll zu einer nachbarschaftlichen und auf Solidarität basierenden Gemeinschaft beitragen.

Du brauchst Unterstützung, kostenlose und anonyme Information oder möchtest dich selbst freiwillig engagieren? Die Stadtmenschen bieten mit ihren Projekten eine vielfältige Anzahl an Möglichkeiten sich einzubringen und suchen immer neue Freiwillige!

Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten unter: www.stadtmenschen.wien

Auch zum Thema Einsamkeit bieten die Stadtmenschen in ihren Sprechstunden Unterstützung an, um neue Kontaktmöglichkeiten zu finden. Für Weihnachten stellen die Stadtmenschen jährlich Empfehlungen zusammen, welche Möglichkeiten es in Wien gibt, um Weihnachten gemeinsam mit anderen feiern zu können.

Weihnachtliches Beisammensein in den Wiener Pensionistenklubs

Pensionisten und Pensionistinnen sind herzlich eingeladen, ein paar nette Stunden gemeinsam in den Wiener Pensionistenklubs zu verbringen! Für stimmungsvolle Gemütlichkeit und Verpflegung, wie etwa Kaffee, Kuchen, Tee und Kekse, ist selbstverständlich gesorgt. Bei weihnachtlicher Musik wird nett geplaudert. Im Vordergrund steht das gemeinsame Zeit verbringen.

24.12. von 13 bis 16 Uhr Weihnachtliches Beisammensein in neun Wiener Bezirken:

02. Klub Wehlistraße

04. Klub Weyringergasse

08. Klub Alser Straße

10. Klub Herzgasse

11. Klub Strindberggasse

14. Klub Linzer Straße 254

19. Klub Heiligenstädter Straße

20. Klub Leithastraße

22. Klub Biberhaufenweg

Mehr Informationen unter:

https://kwp.at/pensionistenklubs/weihnachtliches-beisammensein-2022/

Weihnachtsfeier der Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks

Eingeladen sind alle, die am Weihnachtstag nicht alleine sein möchten. Wir singen gemeinsam Weihnachtslieder und Mundartdichter Karl Tattyrek unterhält mit heiter besinnlichen Gedichten. Das köstliche Festessen von Max Catering bildet den Höhepunkt der Feier. Am Ende des Festes erhalten die Mitfeiernden ein Weihnachtssackerl mit kleinen Geschenken. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig hat den Ehrenschutz für die Weihnachtsfeier übernommen.

Zeit: Samstag, 24. Dezember 2022, 11.00–13.00 Uhr

Ort: SkyDome des Wiener Hilfswerks, Schottenfeldgasse 29/Eingang 2, 1070 Wien

Anmeldung via E-Mail an nachbarschaftszentren@wiener.hilfswerk.at

oder telefonisch unter +43 1 512 36 61-3003

Mehr Informationen unter:

https://nachbarschaftszentren.at/24-neuigkeiten/nz/313-weihnachtsfeier241222

Telefonseelsorge Wien

Die Telefonseelsorge hat zu Weihnachten Hochkonjunktur – Tipps für ein harmonisches Fest – Angebote in Pfarren für Menschen, die mit anderen feiern möchten.

Die Telefonseelsorge ist kostenlos Tag und Nacht unter der Nummer 142 erreichbar.

Gemeinsam Weihnachten feiern

Für alle, die zu Weihnachten gerne mit anderen feiern oder auch ihrer Trauer um einen geliebten Menschen Raum geben möchten, gibt es in der Erzdiözese Wien in einigen Pfarren Angebote, hier einige Beispiele:

24.12.2022, 19:00 Uhr, Gemeinde St. Elisabeth (St.-Elisabeth-Platz 9, 1040 Wien):

Feier für Menschen, die gerne gemeinsam feiern möchten.

Anmeldung unter Pfarre@zurFrohenBotschaft.at oder Tel.: 01 505 50 60.

24.12.2022, 17:00 Uhr, Dompfarre St. Stephan (Stephansplatz 3, 1010 Wien):

Festmahl für den Nächsten. Gemeinsames Essen in weihnachtlicher Stimmung, es werden Lieder gesungen. Jeder ist herzlich willkommen, keine Anmeldung nötig.

23.12.2022, 17:30 Uhr, Gemeinde St. Thekla (Wiedner Hauptstraße 82, 1040 Wien):

Weihnachten ohne dich – ein Angebot mit besinnlichen Liedern und Texten für alle, die einen geliebten Menschen oder ein Tier verloren haben und nun Trost suchen und ihrer Trauer Raum geben möchten.

Anmeldung unter sabina.pfeiffer@gmx.at oder Tel.: 0650 454 10 70.

Mehr Informationen unter:

https://www.erzdioezese-wien.at/site/home/nachrichten/article/107788.html

Winterferienspiel für Familien von wienxtra

Kinder von 6-13 Jahren haben die Qual der Wahl: Sport-Angebote, Museums- und Kino-Abenteuer, Exkursionen, weihnachtliche Werkstätten und und und.

Alle Aktionen sind kostengünstig oder gratis und garantieren Ferienspaß für jedes Börserl.

wienXtra-ferienspiel

Friedrich-Schmidt-Platz 5 1080 Wien

Telefon: +43 1 4000 84400

Mehr Informationen unter: https://www.wienxtra.at/kinderaktiv/

Tagestipps für Familien vom 24. bis 26. Dezember von wienxtra

Ihr sucht Kinderprogramm für die Weihnachtsfeiertage? In dieser Liste haben wir Tipps gesammelt, wie ihr als Familie die Ferienzeit gestalten könnt.

Die ausgewählten Veranstaltungen sind gratis oder kostengünstig und ohne Anmeldung.

Mehr Informationen unter:

https://www.wienxtra.at/kinderaktiv/infos-a-z/weihnachten-2022/