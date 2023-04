× Einsamkeit in der späteren Lebensphase – was hilft?

OE24 und Social City Wien luden im Rahmen der Plattform gegen Einsamkeit zur Diskussion ein #LauteStimmenGegenEinsamkeit.

Viele ältere Menschen fühlen sich einsam und wissen oft nicht, wie sie ihre Situation verändern können. So ging es auch Maria Friedrich nach dem Tod ihres geliebten Mannes. Durch Zufall stieß die rüstige 86-Jährige auf das Angebot der Tageszentren und wagte einen ersten Besuch.

Schon bald gefiel es ihr so gut, vor allem wegen den netten Kontakten und der Keramikgruppe, dass sie sich für zwei Besuche pro Woche entschied. Auch die Bewegung macht ihr Spaß und Frau Friedrich strahlt wieder. Wenig verwunderlich also, dass sie ein beliebtes Fotomodell ist, wenn es darum geht, das Angebot der Tageszentren nach außen sichtbar zu machen. Stolz sammelt sie alle Beiträge und Bilder in einem Album, das den Titel „Mein neues Leben“ trägt.

Michaela Fichtenbauer arbeitet als diplomierte Psychologin und Sozialarbeiterin im Tageszentrum Winarskystraße, das auch von Frau Friedrich besucht wird. Sie erzählt, dass Senior:innen im Tageszentrum die Möglichkeit haben, ihren Tag aktiv und abwechslungsreich zu gestalten und dabei etwas für ihren Körper und ihr Gedächtnis zu tun. Pflegende Angehörige können in dieser Zeit sorgenfrei ihren Verpflichtungen nachgehen. Das Tageszentrum PLUS in der Winarskystraße hat auch an Wochenenden und Feiertagen geöffnet.

Anita Bauer ist Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien (Bereich Recht & Unternehmenskultur) und engagiert sich als Initiatorin der Plattform gegen Einsamkeit. Der Fonds Soziales Wien (FSW) sorgt dafür, dass Menschen in Wien die Unterstützung bekommen, die sie brauchen.

Das Angebot umfasst Leistungen der Pflege und Betreuung, Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe, Schuldnerberatung sowie Grundversorgung für geflüchtete Menschen. Rund 110.000 Kund:innen pro Jahr unterstützt der FSW gemeinsam mit seinen rund 170 Partnerorganisationen rasch und individuell. Der FSW ist außerdem für den Betrieb der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 in Wien verantwortlich.

Moderiert von:

Angela Pasch (OE24)

Johannes Gorbach (Plattform gegen Einsamkeit der Social City Wien)

Mehr zu den Angeboten des Fonds Soziales Wien: https://www.fsw.at/

Oder telefonisch unter 01/24524 (täglich 8-20 Uhr)