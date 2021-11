Unterstützung des Immunsystems

Die Wintermonate sind die Zeit der Erkältungen. Kalte Temperaturen, Heizungsluft und wenig Bewegung im Freien schwächen das Immunsystem und machen den Körper anfälliger für Krankheiten. Doch Erkältungen können vermieden werden – mit diesen Tipps kommen Sie möglichst gesund durch den Winter!

Hier sind 5 Tipps wie Sie Erkältungen vorbeugen können.

Viel frische Luft

© Getty Images ×

Wie sich auch durch Corona gezeigt hat hilft es, vor allem in Räumen mit vielen Menschen, regelmäßig zu lüften. Durch das regelmäßige Öffnen der Fenster wird auch der trockenen Heizungsluft entgegengewirkt. Außerdem unterstützt auch ein Spaziergang an der frischen Luft das Immunsystem und befeuchtet die oft trockenen Schleimhäute der Atemwege. Doch bei kalten Temperaturen ist es ebenfalls von Bedeutung sich warm anzuziehen. Wer bei der Bewegung an der frischen Luft ins Schwitzen kommt, sollte sich so schnell wie möglich umziehen.

Gesunde Ernährung

© Getty Images ×

Sich gesund zu ernähren ist natürlich in jeder Jahreszeit von Vorteil, doch vor allem im Winter können Sie mit dem Verzehr von viel Obst, Gemüse und ballaststoffreichen Lebensmitteln Ihren Körper unterstützen. Die enthaltenen Vitamine unterstützen das Immunsystem.

Wechselduschen

© Getty Images ×

Auch Wechselduschen können das Abwehrsystem des Körpers unterstützen. Der Wechsel von kalt und heiß regt die Durchblutung an und so wird auch das Immunsystem zusätzlich angekurbelt. Bei akuten Erkältungen hilft auch ein warmes Fußbad.

Erholung und Entspannung

© Getty Images ×

Stress schwächt den Körper und damit auch das Immunsystem. Wer also einen stressigen Alltag hat, sollte darauf achten, genug Erholung zu bekommen. Ausreichend Schlaf und Entspannungsübungen sind also von Vorteil.

Nahrungsergänzungsmittel Zink

© Getty Images ×

Zink ist ein Spurenelement welches entzündungshemmend wirken kann. Eine kurze Einnahmedauer kann also in manchen Fällen mit einer Verringerung der Länge der Erkältung in Verbindung gebracht werden. Bei Zink ist allerdings Vorsicht geboten, denn es kann zu ungewünschten Nebenwirkungen, wie Verstopfungen oder Übelkeit, kommen. Kinder und Jugendliche sollten daher am besten kein Zink einnehmen.

Generell ist es von Vorteil im Winter Schal, Haube und Handschuhe zu tragen. Kälte alleine macht zwar nicht krank, kann aber das Immunsystem schwächen. Daher, warm kleiden, viel bewegen und gesund ernähren – so bleiben Sie gesund!