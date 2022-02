Teppiche und Teppichböden: wichtige Fragen rund um textile Bodenbeläge

Kein Teppich gleicht dem anderen. Nach wie vor zählen Teppiche zu den beliebtesten textilen Bodenbelägen, da sie eine angenehme, warme Atmosphäre verbreiten.

Das Angebot an Teppichen und Teppichböden in verschiedenen Qualitäten und Ausführungen ist allerdings sehr groß, sodass die Auswahl oft schwerfällt.

Teppiche gibt es seit der Bronzezeit

Zwar ist die genaue Entstehungszeit der ersten Teppichböden bis heute historisch nicht hinreichend geklärt. Forscher vermuten jedoch, dass es bereits in der Bronzezeit vor mehr als 2.000 Jahren erste Exemplare gab. Dafür wurden Schuss- und Kettfäden zu einem Gewebe verflochten. Aus dem Flechten entwickelte sich später das Weben.

Die damaligen Nomadenstämme verwendeten Ziegen- sowie Schafwolle für ihre Teppiche und nutzten diese anschließend zur Wärmedämmung sowie als Decke, Tür- und Wandbehang (Kelim). Jeder Nomadenstamm entwickelte dabei sein eigenes Muster, das über viele Generationen weitergegeben wurde. Kelims gab es aber nicht nur im Orient. Auch bei den Ureinwohnern Süd- und Nordamerikas entstanden die gewebten Textilien. Noch heute werden viele der damaligen ethnischen Muster gern auf Teppichen in Szene gesetzt. Für jeden Geschmack gibt es eine große Auswahl an Teppichen in verschiedenen Farben, Formen und Designs für drinnen und draußen.

© pixabay.com Semevent (CCO Creative Commons) Roter Teppich mit farbigen, geometrischen Mustern. ×

Velours- und Schlingenteppiche

Zu den gängigsten Teppicharten zählen der Schlingenteppich und der Veloursteppich. Beide haben eigene Vorzüge.

Veloursteppichböden eignen sich gut für Schlaf- und Wohnräume. Ihre Oberfläche ist samtig und fühlt sich besonders weich an. Im Schlafzimmer sorgen sie für ein gemütliches Raumambiente. Das ist besonders wichtig. Denn nur wenn wir uns in unserer Schlafumgebung wohlfühlen, können wir tief schlafen und uns erholen. Daneben profitieren all jene, die zu Hause gern barfuß laufen, mit einem Veloursteppich von einem hohen Fußkomfort. Bei einem Veloursteppichboden handelt es sich um einen kurzen aufgeschnittenen Schlingenflor.

Von einem Schlingenteppich sprechen Experten, wenn die Schlingen nicht aufgeschnitten werden. Die Schlingen können aus Synthetik, Wolle oder einem Mischgewebe bestehen und lassen sich in der Regel leicht reinigen. Daher eignet sich ein Schlingenteppichboden gut für Räume, deren Böden stark beansprucht werden, oder für das Kinderzimmer.

Schlingenteppiche sind in den Varianten Strukturschlinge, Hochtiefschlinge oder glatte Schlinge erhältlich. Während die Schlingen bei Letzterer alle gleich hoch sind, sodass eine ebenmäßige Fläche entsteht, ergibt sich bei der Hochtiefschlinge aufgrund der unterschiedlichen Höhe der einzelnen Schlingen eine strukturierte Oberfläche. Bei der Strukturschlinge ist eine weniger auffällige Struktur zu erkennen.

Langflor-, Hochflor- oder Kurzflorteppich?

Wer seine Wohnung mit neuen Teppichböden ausstatten möchte, muss sich nicht nur zwischen einem Schlingen- und Veloursteppich entscheiden. Es gilt außerdem zu überlegen, welche Florhöhe die Teppiche aufweisen sollen. Klassischerweise haben Kurzflorteppiche eine Florhöhe von weniger als 1,5 Zentimeter. Deshalb sind diese Teppiche besonders pflegeleicht und eignen sich auch für eine vollflächige Verlegung.

Dagegen beträgt die Florhöhe bei Hochflorteppichen 1,5 bis fünf Zentimeter, wodurch der Pflegeaufwand hier etwas höher ist. Die Teppiche sind besonders weich und eignen sich zum Beispiel hervorragend, um gemütlich darauf Platz zu nehmen und zu meditieren. Ähnliches gilt auch für Langflorteppiche. Diese äußerst dekorativen Teppiche weisen häufig eine Faserlänge von mehr als fünf Zentimetern auf. Sie eignen sich deshalb vor allem als Läufer.

Welche Materialien gibt es bei Teppichen?

Teppiche und Teppichböden werden aus unterschiedlichen Materialien gefertigt. Sie bestehen aus

● Kunstfasern (Polyamid, Zellulose, Polyester) oder

● Naturfasern (Schafwolle, Kokosfasern, Bast etc.).

In Bezug auf die materielle Zusammensetzung eines Teppichs gilt: Je mehr künstliche Fasern verarbeitet werden, desto pflegeleichter und strapazierfähiger ist der Teppichboden. In der Regel sind Teppiche mit einem hohen Gehalt an Kunstfasern preislich günstiger als Teppiche aus Naturfasern.

Eine weitere Rolle spielt die sogenannte Trägerschicht. Diese besteht zumeist aus Vlies, Textilfasern oder einem Spezialschaum. Grundsätzlich bietet Schaum eine hohe Trittschalldämmung. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass solche Teppiche recht dick ausfallen können. Damit eignen sie sich weniger für Räume, deren Türen nur einen geringen Abstand zum Fußboden haben. Gegebenenfalls hilft der Einsatz von Türunterlegscheiben, die die Türen etwas anheben. Somit lassen sich auch dickere Teppiche problemlos verlegen.

Nutzungsklassen für Teppiche und Teppichböden

Wie strapazierfähig ein Teppichboden ist, sagt neben dem optischen Erscheinungsbild übrigens auch die jeweilige Nutzungsklasse aus:

● Teppichboden-Nutzungsklasse 21: für Wohnbereiche wie Schlaf- und Gästezimmer geeignet, die geringfügig genutzt werden

● Teppichboden-Nutzungsklasse 22: für Wohnbereiche wie Wohn- und Esszimmer geeignet, die eher durchschnittlich genutzt werden

● Teppichboden-Nutzungsklasse 22: für Wohnbereiche wie Wohn-, Arbeits- und Kinderzimmer geeignet, die durchschnittlich genutzt werden

● Teppichboden-Nutzungsklasse 23: für Wohnbereiche wie Eingangsbereiche, Flure und Hotelzimmer geeignet, die stark frequentiert werden

Die weiteren Nutzungsklassen 31 bis 34 beziehen sich auf gewerbliche Bereiche wie Büros, Restaurants, Schulen oder Hotels, die jeweils unterschiedlich stark beansprucht werden.

Tipp: die Layertechnik als neuer Wohntrend

Im Normalfall legen wir einen einzigen Teppich auf den Boden oder platzieren zwei Teppiche nebeneinander. Seit geraumer Zeit setzt sich allerdings ein neuer Trend durch: die sogenannte Layertechnik. Dabei werden, kurz gesagt, Teppiche einfach übereinandergelegt. Viele Menschen nutzen die Layertechnik gern bei Naturteppichen. Sie hat sich besonders beim Boho-Stil etabliert. Die wichtigsten Merkmale des Boho-Looks sind Braun- und Beigetöne, Fransen und Quasten, Jute, Sisal, Makramee, helles Holz und Pflanzen.

Doch zurück zur Layertechnik: Das Prinzip ist einfach. Um den Stil zu kreieren, legt man mehrere Teppiche, die miteinander harmonieren, leicht überlappend übereinander. Es entsteht also eine Art Collage aus Teppichen. Im Sinne des Boho bedeutet harmonieren, dass die Teppiche insgesamt ein natürliches Erscheinungsbild aufweisen. Prinzipiell lässt sich aber alles kombinieren, was gefällt. Auf diese Weise entsteht aus unterschiedlichen Materialien und Strukturen ein einheitliches Gesamtbild.

Fazit: Teppichböden an die individuellen Wünsche anpassen

Teppiche und Teppichböden eignen sich grundsätzlich für alle Wohnräume. Allerdings gibt es bei der Auswahl einiges zu beachten. Wer einen Teppich kaufen möchte, sollte vor allem darüber nachdenken, welche Eigenschaften dieser mitbringen soll. Wichtige Merkmale sind zum Beispiel ein hoher Fußkomfort, Pflegeleichtigkeit und Strapazierfähigkeit. Welche Form und welches Design der Teppich schließlich hat, richtet sich ganz nach dem persönlichen Geschmack.