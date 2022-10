× Sie fragen - wir antworten

Experten antworten: Leser:innen haben die Möglichkeit, Fragen an Gesund-Profis zu stellen. Einige davon werden hier beantwortet.

Was ist ein Liquid Lifting?

Frage: Ich lese öfters von dem nichtoperativen "Liquid Lifting" als Facelift- Alternative. Was ist das genau?

Antwort: Im Laufe des Lebens verliert das Gesicht an Spannkraft. Hyaluron und Kollagen sind vermindert und es kommt zum Abbau von Fettdepots und zudem zu einem Verlust an Knochensubstanz. Bei einem Liquid Lifting liegt der Fokus auf dem Wiederaufbau der verloren gegangenen Strukturen sowie dem Ersatz von Volumen. Dadurch wirken die Gesichtskonturen wieder straffer und das Gewebe wird optisch angehoben. Eine ausgewogene Mischung an unterschiedlichen Füllsubstanzen - wie Hyaluron und innovative Materialen wie Radiesse - sowie Botulinumtoxin, an den richtigen Stellen eingesetzt, garantieren ein natürliches Ergebnis. Man sieht wieder jünger und frischer aus. Durch regelmäßige Auffrischungen kann das Ergebnis lange gehalten beziehungsweise sogar noch verbessert werden.

Dr. Sabine Apfolterer FÄ für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie; dieschönheitschirurgin.at





Fester Zahnersatz mit all-on-4: Warum es zwei Phasen gibt:

Frage: Mir wurde "All-on-4" - das "Zähne in einem Tag"-Konzept - empfohlen. Warum aber gibt es hier zwei Phasen der Behandlung?

Antwort: Bei All-on-4 erhalten die Patient: innen innerhalb von 24 Stunden einen festsitzenden, nicht herausnehmbaren Zahnersatz. Dabei handelt es sich um eine implantatgetragene Brücke auf vier Zahnimplantaten. Diese vier Implantate werden gleich bei der Entfernung der restlichen schlechten Zähne gesetzt, was eine lange Behandlungszeit erspart. Die Stabilität der Implantate kann beim Eingriff sofort gemessen werden und ab einem gewissen Wert kann eine Sofortbelastung durchgeführt werden. Das bedeutet, dass die neuen Zähne sofort verwendet werden können. Der Zahntechniker hat aber dafür nur wenige Stunden Zeit, diesen ersten Zahnersatz anzufertigen. Deshalb wird dieser erste Zahnersatz aus Kunststoff als stabiles und ästhetisch sehr ansprechendes Provisorium für vier bis sechs Monate betrachtet (Phase 1). Das deshalb, weil die Anfertigung eines definitiven Zahnersatzes mit Titangerüst oder aus Zirkon aus technischen Gründen ein paar Wochen dauert. Zusätzlich verändert sich in den ersten drei Monaten nach der Zahnentfernung und der Implantation auch immer der Kiefer und die Schleimhaut. Das Gewebe zieht sich zurück, was vollkommen normal ist. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum der definitive Zahnersatz immer erst nach diesen vier bis sechs Monaten gemacht wird und an die dann neue Situation im Mund angepasst wird - deshalb Phase 2. Man muss Phase 2 aber nicht zwingend in Anspruch nehmen. Man kann auch nach vier bis sechs Monaten über Reparatur und Anpassung des ersten Zahnersatzes diese Tragezeit bis zu zwei, drei Jahre verlängern, was aus finanziellen Gründen wichtig sein kann. Phase 1 ist also die eigentliche Allon-4-Behandlung, Phase 2 ist der auf Wunsch nach vier bis sechs Monaten angefertigte hochwertige, endgültige Zahnersatz.

DDr. GeralD Jahl & Dr. Ulrich Guserl FA für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie & Zahnarzt; bequem4you.at