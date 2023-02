Früh wie nie: Diese Pollen machen Allergikern bereits jetzt zu schaffen

Niesanfälle, rinnende Nasen, tränende Augen. Die Pollensaison startet normalerweise erst im März. Aufgrund der höheren Temperaturen ist die Pollensaison aber bereits voll im Gange.

Schuld an dem vorzeitigen Pollenflug ist das immer wärmer-werdende Klima. Heißere Temperaturen bedeutet gleichzeitig auch eine Verschiebung der Blühzeiten, und damit eine längere Leidenszeit für Allergiker inklusive.

„Bei einer Allergie verkennt das Immunsystem die eingeatmeten Pollenkörner als Bedrohung und wehrt sie ab. Diese daraus resultierenden Beschwerden müssen rasch behandelt werden, damit sich die allergische Entzündung von den oberen nicht in die unteren Atemwege ausbreitet und eine chronische Asthma-Erkrankung verursacht“, sagt Assoz. Prof. Priv.-Doz. DDr. Peter Valentin Tomazic von der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Graz.

Gerade gegen die Pollen empfehlen Ärzte eine allergen-spezifische Immuntherapie, die es neben Spritzen und Tropfen auch als praktische Tablette gibt und die Abwehrkräfte nachhaltig wieder an die Allergieauslöser gewöhnt. Aufgrund der immer früheren Pollensaison sollten auch die Therapien früher beginnen.

Diese Pollen sind bereits am stärksten

Geht es nach dem Pollenwarndienst, so sind die beiden Blüten Erle und Hasel derzeit die größte Gefahr für Allergiker. Aufgrund der hohen Temperaturen können während der ersten Wochenhälfte in den Niederungen und Tälern des Landes bereits hohe Belastungen durch Erlen entstehen.

Die Hasel ist eher in tieferen Lagen zu finden und sorgt für eine geringe bis mittlere Belastung. In den mittleren Lagen kommt es aktuell aufgrund der verschobenen Vegetationsperiode zu hohen Belastungen durch Haselpollen. Besonders interessant: Sowohl Erle als auch Hasel sind derzeit in einem Temperaturstress. Das bedeutet, es werden Stressallergene ausgestoßen, die auf Allergiker noch intensiver wirken. Die aktuelle harte Phase für die Pollenallergiker wird noch einige Tage andauern, ehe wieder kälteres Wetter Einhalt gebieten wird.