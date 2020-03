Saubere Luft zuhause ohne Bakterien und Keime

In der Erhaltung bester Gesundheit spielt auch das Klima und die Luft in allen Räumen, in denen wir uns ständig aufhalten, eine wichtige Rolle. Mittlerweile macht sich das Frühjahr deutlich bemerkbar. Nicht nur durch den beginnenden Pollen-Flug. Auch durch den Staub, der sich durch die nun wieder weit zu öffnenden Fenster den Weg in Häuser und Wohnungen bahnt. Nicht nur dagegen können Sie sich mit dem Sichler Luftreiniger wappnen und schützen. Dieses praktische Haushaltsgerät ist auch in der Lage Haushalte und alle Familien-Mitglieder vor Bakterien, Keimen und Allergenen zu schützen.

Dank der UV-Licht-Ausstattung ist der Sichler Luftreiniger in der Lage Bakterien und Keime wirkungsvoll aus Ihrem Haushalt zu entfernen. Mit dem integrierten Ionisator rückt das Gerät Allergenen zu Leibe. Weiters werden unangenehme Gerüche, wie Essensgerüche oder Zigarettenrauch, neutralisiert und anschließend die Raumlauft bei Bedarf mit dem Duft Ihrer ätherischen Lieblingsöle angereichert. Damit wird nicht nur die Luft, sondern das gesamte Raumklima verbessert. Damit steigert sich das individuelle Wohlbefinden. Mit dem Sichler Luftreiniger schaffen Sie sich zuhause die Atmosphäre, die Ihrer persönlichen Wellness-Oase gleicht.

Das Gerät ist kinderleicht zu bedienen. Einfach aufstellen, an das Stromnetz anschließen und die gewünschte Betriebsart auswählen. Das Gerät reinigt die Luft von ganz alleine. Dank schlanker und kompakter Maße passt Ihr neuer Luftreiniger nicht nur auf den Boden, sondern auch locker auf den Tisch, das Sideboard oder ins Regal.

Ein nicht unwesentlicher Faktor für die Wirksamkeit des Luftreinigers ist dessen Reinigung. Der Edelstahl-Filter bindet selbst kleinste Schadstoff-Partikel. Diesen einfach herausnehmen und mit Wasser reinigen. Schon atmen Sie wieder tief durch. Der Filter ist immer wieder verwendbar.

Der Luftreiniger in der Praxis: Es wird nicht zu viel versprochen. Die Raumluft war spürbar besser. Messungen ergaben, dass die Pollen-, Bakterien- und Keim-Belastung drastisch gesunken ist. Wir haben das Gerät in den vergangenen Winter-Wochen ausgiebig getestet. In einer Zeit, in der Fenster nur zum kurzen Stoßlüften zu öffnen war, leistet der Luftreiniger gute Dienste. Luft und Klima verbesserten sich in geschlossenen Räumen spürbar. Das Verkühlungsrisiko, speziell im Jänner und Februar, reduzierte sich deutlich. Wer mit Haustieren lebt, wird sich über die Wirksamkeit des Luftreinigers besonders freuen.

Technische Details:

Ionisator für besonders reine Luft und mehr Wohlbefinden: bindet kleinste Staubpartikel und wirkt gegen unangenehme Gerüche

bindet kleinste Staubpartikel und wirkt gegen unangenehme Gerüche Zuschaltbares UV-Licht (8 Watt): tötet Keime und Bakterien ab

(8 Watt): tötet Keime und Bakterien ab Zuschaltbares Gebläse: für beschleunigte Luftumwälzung und -reinigung

für beschleunigte Luftumwälzung und -reinigung 3 Aroma-Clips für ätherische Öle (bitte dazu bestellen): für angenehmen Duft

(bitte dazu bestellen): für angenehmen Duft Herausnehmbare Staubauffangbehälter mit waschbarem Edelstahl-Filter, immer wieder verwendbar

mit waschbarem Edelstahl-Filter, immer wieder verwendbar Einfache Bedienung über Touch-Bedienfeld

Betriebsanzeige über 3 Status-LEDs

Wirkt ideal auf einer Fläche bis ca. 20 m²

Ozon-Ausstoß: < 0,05 ppm

Leistungsaufnahme: 13 Watt

Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

Maße: 14,3 x 48 x 17,2, Gewicht: 1,3 kg

