× Schmerzen natürlich den Kampf ansagen

Schmerzen können unseren Alltag hinsichtlich vieler Bereiche beeinträchtigen.

Neuesten Studien zufolge erzielen bestimmte Inhaltsstoffe des Hanfs schmerzlindernde Wirkungen.

Wie beeinträchtigen Schmerzen unseren Alltag?

Schmerzen sind unangenehme sensorische und emotionale Empfindungen, die mit einer tatsächlichen oder potenziellen Gewebeschädigung verbunden sein können. Schmerzen können durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden, einschließlich Verletzungen, Entzündungen, Infektionen, Erkrankungen oder Fehlbelastungen im Alltag und Bewegungsmangel. Sie können akut oder chronisch sein und verschiedene Bereiche des Körpers betreffen.

Welche Rolle spielt dabei das menschliche Endocannabinoid-System?

Der menschliche Körper produziert Cannabinoide, die an sehr vielen Körperfunktionen beteiligt sind bzw. diese mitregulieren. Diese körpereigenen Cannabinoide nennt man endogene Cannabinoide, deshalb auch der Name Endocannabinoid-System (ECS). Diese endogenen Cannabinoide sind die natürlichen chemischen Botenstoffe des Körpers.

© Bio Bloom ×

Ein Mangel an endogenen Cannabinoiden bewirkt Störungen in den elementaren Körperfunktionen, die zu großen Belastungen und Beschwerden des generellen Wohlbefindens führen und mitunter sogar Erkrankungen nach sich ziehen können. Eine ausreichende Versorgung an endogenen Cannabinoiden ist also für das körperliche Gleichgewicht und ein gutes Funktionieren von so vielen wichtigen Körperfunktionen wichtig. Die Zufuhr exogener Phytocannabinoide, wie beispielsweise mit CBD Öl , kann unserem Körper bei der Regulation elementarer Körperfunktionen wie dem Schmerz- und Stress-Empfinden, dem Appetit, Schlaf, des Immunsystems, Entzündungen und vieles mehr helfen.

© Bio Bloom ×

Sind Schmerzen ein Laster, hilft ein Pflaster

BioBloom CBD pain patch sind kleine, hochwirksame, selbstklebende Schmerzpflaster mit CBD, die an beanspruchten, belasteten Bereichen für eine langfristige Linderung sorgen. Die kaum spür- und sichtbaren Pflaster wirken punktuell, gezielt und langanhaltend schmerzlindernd und schaffen sowohl bei chronischen Beschwerden, wie z.B. Arthritis, Rücken-, Nacken-, Muskel- und Gelenkschmerzen als auch bei diversen Sportverletzungen und Verstauchungen verlässlich Abhilfe.