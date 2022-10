Schlechter Schlaf? Mit diesen Tipps effektiv besser schlafen

Wenn man müde ins Bett geht, aber dennoch nicht leicht Einschlafen kann und auch der Schlaf selbst nicht erholsam ist, ist es kein Wunder, wenn man müde und scheinbar erschöpft am nächsten Morgen wieder aufwacht.

Viele Menschen leiden unter schlechtem Schlaf – mit diesem Leiden sind Sie nicht allein.

Unruhiger Schlaf und Einschlafprobleme sind oftmals Teil einer Schlafstörung, die viele Ursachen haben kann. Häufig liegt es am Stress im Alltag, falschem Essverhalten am Abend oder es fehlt die notwendige Routine, um den Körper zu entspannen. Hier unsere Tipps, wie Sie Ihren Schlaf verbessern und für eine gute Schlafqualität sorgen können.

Die Wichtigkeit der Schlafqualität für die Gesundheit

Viele Menschen unterschätzen die Wichtigkeit von gesundem Schlaf für den Körper und die mentale Gesundheit und glauben, auch mit wenigen Stunden Schlaf auszukommen. Das ist jedoch ein Irrglaube. Die Schlafqualität beeinflusst unsere Gesundheit maßgeblich und kann im schlimmsten Fall sogar zu ernsthaften Erkrankungen führen. Wir benötigen gesunden Schlaf damit wir uns seelisch, aber auch körperlich erholen können.

Die Eindrücke des Tages werden verarbeitet und Körper, Muskeln und Zellen regenerieren sich in der Nacht. Nur wenn der Schlaf erholsam ist, kann man nachts Energie tanken und am nächsten Morgen wieder voll leistungsfähig sein. Aus diesem Grund ist es wichtig, darauf zu achten, den eigenen Schlaf zu verbessern. Bereits kleine Veränderungen können Großes bewirken.

Risiken bei zu wenig Schlaf

Wer zu wenig schläft, riskiert damit ein geschwächtes Immunsystem, welches sich negativ auf die Gesundheit auswirkt. Die Anfälligkeit für Erkrankungen und grippale Infekte steigt und sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird erhöht. Auch unangenehme Kopfschmerzen und Migräne sind oftmals Ursache von schlechtem Schlaf.

Einfache Tipps für besseren Schlaf

Sie möchten Ihren Schlaf verbessern, um wieder leistungsfähiger und mit mehr Lebensenergie durch den Tag zu gehen? Mit den folgenden Tipps können Sie Ihren Schlaf ganz einfach optimieren.

Schlafzimmer nur zum Schlafen nutzen

Verbannen Sie Fernseher, Schreibtisch, Laptop und Co. aus Ihrem Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist zum Schlafen da und soll ein Ort der Entspannung und Ruhe sein. Vermeiden Sie es, in diesem Ruheraum zu arbeiten, zu essen oder fernzusehen, dann wird es Ihnen in Zukunft leichter fallen, in diesem Zimmer schnell zu entspannen und einzuschlafen.

Schlafzimmer ausreichend abdunkeln

Wird es dunkel, schüttet der Körper das Schlafhormon Melatonin aus. Helles Licht hingegen sorgt für die Produktion von Serotonin, welches aktivierend wirkt und damit die Schlafqualität beeinträchtigt. Daher sollten Sie Ihr Schlafzimmer ausreichend abdunkeln – je dunkler, desto besser. Dunkle Vorhänge oder eine Schlafbrille verlängern den Schlaf, wenn früh morgens die Sonne rauskommt.

Blaues Licht am Abend vermeiden

Wussten Sie, dass das blaue Licht vom Smartphone, Notebook und Fernseher ein wahrer Schlafkiller ist? Das künstliche Licht hemmt die Produktion von körpereigenem Melatonin und hält Sie dadurch wach. Die Einschlafzeit wird so um bis zu 30 Minuten verlängert und auch die Qualität des REM-Schlafes wird beeinträchtigt. Wir empfehlen daher, vor dem Zubettgehen auf die Nutzung elektronischer Geräte zu verzichten oder einen speziellen Filter zu installieren, der das blaue Licht filtert.

Qualitative Spannbettlaken für besseren Schlaf

Wenn das Bettlaken nachts verrutscht, bildet es Falten. Das stört das Wohlbefinden und verkürzt den Tiefschlaf. Aus diesem Grund sollten Sie zu einem Spannbettlaken greifen. Dieses ist am Rand mit einem Gummizug ausgestattet, wodurch lästiges Verrutschen vermieden wird. Um einen perfekten Sitz zu garantieren, sollte das Laken einen kleinen Anteil Elastan im Material aufweisen, um elastische Straffheit zu gewährleisten.

Ist das Spannbettlaken aus einem natürlichen Material wie Baumwolle, kann das für ein angenehmes Gefühl auf der Haut sorgen und dabei helfen zu entspannen. Es kommt aber auch auf die Verarbeitung an. Wurde das Laken aus locker gewebten Fäden hergestellt, verzieht sich der Stoff bereits nach dem ersten Waschgang und der Bezug wirft Falten auf der Liegefläche. Das passiert bei Qualitäts-Spannbettlaken nicht. Ein Bettlaken mit stabilem Gummizug, das straff und faltenfrei auf der Matratze sitzt, wirkt sich maßgeblich auf Ihre Schlafqualität aus.

Rituale vor dem Schlafengehen

Wenn es Ihnen das Einschlafen oftmals schwerfällt, könnten Ihnen folgende Rituale dabei helfen, am Abend zur Ruhe zu kommen:

Entspannen: Direkt vor dem Schlafengehen sollten Sie auf exzessiven Sport und körperliche Anstrengung verzichten. Versuchen Sie es bessern mit moderater Bewegung wie Yoga, Dehnübungen, Atemübungen oder anderen Aktivitäten, bei denen Sie entspannen können. Alternativ hat es auch bewährt, vor dem Zubettgehen ein Buch zu lesen oder ruhige Musik zu hören, um Abschalten zu können.

Sie sollten Ihren Schlafraum vor dem Schlafen noch einmal kräftig durchlüften. Die kühle frische Luft sorgt für das richtige Schlafklima, unterstützt beim Einschlafen und fördert das Durchschlafen. Für einen besseren Schlaf wird eine Temperatur von 16 bis 18 Grad empfohlen. Milch oder Tee trinken: Dass ein Glas Wein oder ein Bier am Abend beim Einschlafen hilft, ist ein weitverbreiteter Irrglaube. Alkohol beeinträchtigt das Durchschlafen maßgeblich und Tiefschlafphasen werden meist gar nicht erreicht, wodurch sich der Körper im Schlaf nicht erholen kann. Greifen Sie am Abend lieber zu einer Tasse warmer Milch oder Tee.

Richtige Ernährung vor dem Schlafen – auf Alkohol, Koffein & schweres Essen verzichten

Um den eigenen Schlaf zu verbessern, muss auch die Ernährung berücksichtigt werden. Deftige Speisen machen zwar oft müde, hindern den Körper aber daran, sich im Schlaf zu erholen. Aus diesem Grund sollten Sie am Abend eher zu leichter Kost greifen. Kleine Snacks wie Nüsse, Haferflocken, Kräcker, Käse oder Joghurt machen satt, ohne dass es zu einem unangenehmen Völlegefühl kommt. Wer am Abend auf Kohlenhydrate verzichtet, verhindert außerdem, dass der Insulinspiegel vor dem Schlafengehen ansteigt und es zu einer Unterzuckerung in der Nacht kommt.