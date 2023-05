× Rückenschmerzen im Beruf? Diese Tipps helfen!

Erfahren Sie, welche Berufe oft von Rückenschmerzen betroffen sind und wie Sie Schmerzen vorbeugen!

Diese Berufe sind eng mit Rückenschmerzen verbunden

Rückenschmerzen können jeden treffen, unabhängig vom Alter oder Geschlecht. Allerdings steigt in bestimmten Berufsgruppen die Wahrscheinlichkeit, mit diesen Schmerzen konfrontiert zu werden. Vor allem Berufe, bei denen regelmäßig eine einseitige Belastung stattfindet, können die Beschwerden fördern und verstärken.

Dementsprechend sind häufig Menschen mit Berufen wie Handwerker, Pflegekräfte, Köche oder auch die, die in der Produktion arbeiten, betroffen. Aber auch die reinen „Sitzberufe“ haben ihre Tücken und sind oft mit Rückenproblemen verbunden.

Überbeanspruchung und einseitige Belastung: Die Ursachen für Rückenschmerzen im Beruf

Die Gründe für Rückenschmerzen können sehr vielfältig sein und wirken sich von Mensch zu Mensch recht unterschiedlich aus. Wie stark sich eine Belastung zeigt, ist beispielsweise auch abhängig davon, wie trainiert die jeweilige Person ist. Denn starke Muskeln und Bänder bieten einen guten Schutz und gleichen aus.

Typische Risikogruppen für Rückenschmerzen sind aber vor allem Menschen mit Berufen, die körperlich sehr anstrengend sind oder eine starre, einseitige Haltung erfordern. Faktoren wie Übergewicht und chronische Gesundheitsprobleme können das Risiko für Schmerzen im Rücken zusätzlich erhöhen. Frauen sind dabei häufiger betroffen als Männer, Ältere häufiger als Jüngere. Bei ihnen steigt die Wahrscheinlichkeit, unter chronischen Rückenschmerzen zu leiden.

Langes Stehen oder Sitzen ohne Bewegungswechsel, das Heben schwerer Lasten, eine unnatürliche Kopfhaltung oder Vibrationen von Werkzeug können dabei der Auslöser von Rückenschmerzen sein. Es gibt daher einige Berufe, die mit Rückenproblemen direkt in Zusammenhang gebracht werden. Hinzu kommen stressiger Zeitdruck, Schicht- oder Nachtarbeit. Beispielhaft zu nennen sind hier Handwerker, LKW-Fahrer, Pflegekräfte, Köche und Friseure, aber auch Bürofachkräfte.

Rückenschmerzen sind eine klassische Zivilisationskrankheit und viele Berufe sind mit Rückenproblemen verbunden. Die Beschwerden werden eingeteilt in Schmerzen im oberen, mittleren und unteren Rücken, in akut oder chronisch, in spezifisch oder unspezifisch. Die genaue Ursache ist häufig nicht bekannt. Es kann sich um schmerzhafte Muskelverspannungen, eine Wirbelblockade oder einen Bandscheibenvorfall handeln, aber auch um Erkrankungen anderer Organe wie Prostata, Herz oder Lunge.

Beschwerden in Berufen mit Rückenschmerzen vorbeugen

Abhängig von der Berufsgruppe gibt es verschiedene Strategien, die zur Vorbeugung und Linderung von Rückenschmerzen eingesetzt werden können. Bauarbeiter und Handwerker sollten zum Beispiel darauf achten, schwere Gegenstände korrekt zu heben, indem sie die Kraft der Beine anstatt des Rückens nutzen.

Auch sollten Betroffene auf ergonomische Hilfsmittel und vibrationsarme Werkzeuge zurückgreifen. Gesundheits- und Pflegepersonal kann durch den Einsatz von Hebetechniken und Hebehilfen die Belastung des Rückens reduzieren. Wer viel steht, beispielsweise als Lehrer oder im Verkauf, sollte darauf achten, sich regelmäßig zu bewegen und kurze Dehnpausen einlegen. Auf diese Weise können Muskelverspannungen gelöst werden.

Unabhängig von der beruflichen Tätigkeit können regelmäßige Bewegung und Fitness dazu beitragen, die Rückenmuskulatur zu stärken und die Flexibilität zu erhöhen. Spezielle Kurse zur Rückengymnastik oder Yoga können die Verspannungen reduzieren. Auch Krafttraining und der Aufbau einer starken Rückenmuskulatur senkt das Risiko von Rückenschmerzen.

Dynamisches Sitzen in Berufen mit Rückenschmerzen

Obwohl die Arbeit im Büro weniger körperlich anstrengend erscheint, fördert langes Sitzen oft eine schlechte Körperhaltung und eine unzureichende Unterstützung des Rückens, was zu Muskelverspannungen und Schmerzen führen kann. Jeder Arbeitsplatz – auch im Homeoffice – sollte daher rückenschonend eingerichtet werden.

Zum Beispiel mit einem höhenverstellbaren Tisch sowie einem Bürostuhl mit Armlehne, ebenfalls höhenverstellbar und mit einer individuell einstellbaren Rückenlehne, die die S-Form der Wirbelsäule unterstützt. Doch auch mit dem richtigen Equipment sollten Sie „dynamisch“ sitzen oder stehen.

Das heißt in erster Linie, immer mal wieder die Position verändern und mindestens einmal in der Stunde den Rücken dehnen. Hierfür reicht es, wenn Sie mit den Händen im Nacken die Ellbogen nach hinten schieben oder Ihre Arme nach oben strecken. Auch regelmäßiges Aufstehen und Herumlaufen kann Rückenschmerzen vorbeugen.

Umschulung aus Berufen mit Rückenproblemen möglich

Die Gestaltung einer rückenfreundlichen Umgebung in Unternehmen ist ein wichtiges Thema bei Arbeitsschutz und betrieblichem Gesundheitsmanagement. Schließlich spielen bei den chronischen Schmerzen nicht nur körperliche, sondern auch verhaltensbezogene Faktoren eine Rolle.

Ein ergonomisch ausgerichteter Arbeitsplatz kann hier schon die entscheidenden Weichen stellen. Nicht zu vergessen sind auch psychische Faktoren, die sich in manchen Berufen mit Rückenschmerzen bemerkbar machen. Nicht umsonst spricht der Volksmund davon, dass jemand viel auf seinem Rücken trägt. Umso wichtiger sind multimodale Therapie- und vor allem Präventionsansätze.

Werden die Rückenschmerzen allerdings zu einer starken Belastung, verstärken sie sich durch die Arbeit oder werden sie gar allein von dieser hervorgerufen, ist es möglich, eine Umschulung zu beantragen – zu einer Tätigkeit, bei der der Rücken geschont wird.

Es gibt zahlreiche Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer, die aufgrund von Rückenbeschwerden eine Umschulung in Betracht ziehen. Arbeitgeber, Berufsgenossenschaften und Sozialversicherungsträger können oft Unterstützung und Finanzierung für Umschulungsmaßnahmen bereitstellen.