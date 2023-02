Projekt Beach-Body: Die Beauty-Doc Favoriten

Bauch, Beine, Po & Co. Wer von einem strafferen, weiblicher geformten Körper träumt, sollte mit dem Projekt Beachbody JETZT starten. Denn die Schönheitsmedizin kann zwar fast alle Wünsche erfüllen, Ergebnisse brauchen jedoch an die 6 Monate.

"Summerbodys are made in winter“ – „Sommerkörper werden im Winter gemacht“, so lautet eine alte Fitness-Weisheit. Denn Transformation braucht immer Zeit – auch, wenn sie durch Menschenhand erfolgt. Die plastische und ästhetische Chirurgie kann – abgesehen von der Schwachstelle Cellulite – mittlerweile jede Körperpartie nach Wunsch korrigieren und optimieren.

Die Methoden dafür werden immer patientenfreundlicher. Viele Problemzonen lassen sich mittlerweile non- oder minimal-invasiv, also ohne Skalpell – verjüngen. Die sogenannten sanften Treatments der Beauty-Mediziner:innen werden stetig verbessert und sorgen ganz ohne operativen Eingriff für sichtbare Veränderungen. Aber gerade die „Sanften“ sind es, die uns Geduld abverlangen.

Dem Körper Zeit geben

Bei operativen Eingriffen sieht man den Effekt, wie z. B. die Volumengabe bei einer Brustvergrößerung, sofort, für das Endergebnis muss man sich aber trotzdem gedulden. Bei Brust-Vergrößerungen ist die Brust zunächst sehr gespannt und milde Schwellungen können vorhanden sein. In den kommenden Wochen und Monaten kommt es zu Heilungs- sowie Dehnungsprozessen in verschiedenen Gewebestrukturen, die etwa nach vier Monaten abgeschlossen sind. Erst dann lässt sich ein Blick aufs finale Resultat werfen. Ähnlich verhält es sich mit der Fettabsaugung. Überschüssiges Fett ist zwar entfernt, das Abschwellen, Heilen bzw. eine Neupositionierung des Gewebes können aber dauern. Die gewünschten har­monischen Konturen sind oft erst nach einigen Monaten sichtbar.

Wer ästhetische Körpereingriffe v. a. im Hinblick auf die Bikinisaison plant, sollte die „Regenerations- und Perfektionsphase“ einkalkulieren. Dozent Dr. Johannes Matiasek stellt seine Top-5-Body-Eingriffe vor, die dann pünktlich zu Sommerferien­beginn ihre (Wow)-Effekte zeigen.

Bauch-Make-Over: Ergebnis in 6 Monaten

BodyTite verbindet straffende Radiofrequenz mit minimalinvasiver Fettabsaugung – ohne Skalpell. „Die Methode “, so Doz. Matiasek, „ist die derzeit intensivste Form der Anwendung von Radiofrequenzströmen an und unter der Haut mit Ergebnissen, die sonst nur mit größeren chirurgischen Eingriffen mit Gewebsentfernungen erzielt werden können.“ Fett- und Umfangreduktion sind dauerhaft. Der Eingriff erfolgt ­ambulant in Sedierung.

Behandlungsanzahl: 1

Ausfallzeit: In der Regel kann man wenige Tage nach dem Eingriff gewohnten Tätigkeiten nachgehen.

Kosten: ab 2.500 Euro.

Brazilian Butt Lift: Ergebnis in 5 Monaten

Lipofilling ist eine moderne Methode, bei der Fett an unerwünschten Stellen abgesaugt und als „Eigenmaterial“ zur Volumengabe an anderer Stelle eingebracht wird. U. a. möglich am Po. Der Eingriff erfolgt ambulant oder stationär. Anästhesie: lokale Betäubung, Dämmerschlaf oder Vollnarkose. Kann mit einer Bauchabsaugung kombiniert werden.

Heilungsdauer: 2–4 Wochen

Behandlungsanzahl: 1

Ausfallzeit: 2–3 Tage; Sport, Sauna und Sonnenbäder nach etwa 4–6 Wochen

Kosten: ab 5.000 Euro

Volumen für die Brust: Ergebnis in 4 Monaten

Mit einer Brustvergrößerung kann ein Mehr an Straffheit, Volumen und Fülle geschaffen werden. Genutzt werden Implantate oder Eigenfett. Essenziell für ein gutes Ergebnis ist die Analyse durch Spezialist:innen, die Symmetrie, Schwerkraft, Volumenbeschaffenheit und Gewebe exakt bestimmen und darauf basierend Lösungen anbieten. Neu: Das Endergebnis lässt sich bei Doz. Matiasek bereits beim Erstgespräch mittels 3D-Simulationen begutachten. Der Eingriff erfolgt unter Vollnarkose (Dauer ca. 1 Stunde) mit stationärem Aufenthalt (1 Nacht).

Heilungsdauer: 2 Wochen

Behandlungsanzahl: 1

Ausfallzeit: 1 Woche, bei schwerer körperlicher Tätigkeit 2–3 Wochen

Kosten: etwa 7.000 Euro

Reiterhosen-Syndrom-OP: Ergebnis in 3 Monaten

Das Reiterhosensyndrom wird auch Lipödem genannt. Jede zehnte Frau ist von der krankhaften und chronischen Fettverteilungsstörung betroffen. Das schmerzende, sich vergrößernde Fettgewebe kann nur mittels Liposuktion (Fettabsaugung) nachhaltig und effektiv behandelt werden. Moderne Techniken ermöglichen eine schonende Fettabsaugung. Zusätzlich wird durch Vibration die Haut gestrafft. Der Eingriff erfolgt ambulant (Dauer: zwei bis drei Stunden), unter Vollnarkose oder im Dämmerschlaf.

Heilungsdauer: 2–4 Wochen

Behandlungsanzahl: 1 oder auch mehr

Ausfallzeit: 3–4 Tage; Sport und Sonnenbäder nach etwa 4 Wochen

Kosten: ab 4.500 Euro

Problemzonen Straffen

Doz. Matiasek empfiehlt zur non-invasiven Verjüngung und Straffung von Ober­armen, Kniepartie sowie Hals das Lunchtime-Treatment Morpheus8. Es verbindet Radiofrequenz mit Deep Needling für einen intensiveren doppelten Verjüngungseffekt. Die hauteigene Kollagen- und Elastinbildung wird dabei angeregt.

Behandlungsanzahl: 1–3 Sitzungen im Abstand von je 3–6 Wochen

Ausfallzeit: keine, die Haut kann allerdings 1–2 Tage gerötet und leicht geschwollen sein

Kosten: ab 1.000

Mehr Informationen zu dem Thema finden Sie in der Gesund&Fit Ausgabe vom 6. Februar 2023.