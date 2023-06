Die private Krankenversicherung spielt in Österreich eine immer bedeutendere Rolle im Gesundheitssystem.

Während gesetzliche Krankenversicherungen die Grundversorgung abdeckt, bieten private Krankenversicherungen oft attraktive zusätzliche Leistungen und Vorteile für Versicherte.

Laut den neuesten verfügbaren Statistiken aus 2022 gibt es in Österreich rund 2,7 Millionen Menschen, die eine private Krankenversicherung abgeschlossen haben. Diese Zahl entspricht etwa einem Drittel der österreichischen Bevölkerung. Es zeigt sich also deutlich, dass die private Krankenversicherung eine beliebte Option ist, um den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherungen zu ergänzen.

Die Statistiken zeigen, dass die private Krankenversicherung in Österreich bei Menschen aller Altersgruppen beliebt ist. Allerdings gibt es bestimmte Altersgruppen, die in höherem Maße von privaten Krankenversicherungen profitieren. Insbesondere die Altersgruppe der 40- bis 60-Jährigen ist am stärksten vertreten. Dies liegt zum Teil daran, dass diese Altersgruppe oft mehr Wert auf zusätzliche Gesundheitsleistungen legt und auch bereit ist, dafür etwas zu zahlen.

Die privaten Krankenversicherungen bieten einen oft großen Leistungskatalog, der über die der gesetzlichen Krankenversicherungen hinausgehen. Dazu gehören unter anderem freie Arztwahl, kürzere Wartezeiten für bestimmte medizinische Eingriffe und Behandlungen, die Unterbringung in Einzelzimmern im Krankenhaus sowie alternative Heilmethoden wie Homöopathie oder Akupunktur. Diese zusätzlichen Leistungen machen Zusatzversicherungen attraktiv für viele Versicherte.

Mit der Einführung des neuen Vergleichsportals für private Krankenversicherungen in Österreich „krankenversicherung123.at“ wird es künftig noch leichter den passenden Versicherungstarif zu finden. Mit diesem neuen Online-Tool erhalten Verbraucher die Möglichkeit, eine fundierte Entscheidung bei der Auswahl ihrer Krankenversicherung zu treffen und dabei Zeit und Geld zu sparen. Zusätzlich bekommen sie beste Beratung von versierten Spezialisten für das Thema der privaten Krankenversicherung.