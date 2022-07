Pflegeassistenz-Ausbildung in Teilzeit bei ISL-Akademie NÖ

Die ISL-Akademie NÖ bietet die Möglichkeit eine Ausbildung zur Pflegeassistenz flexibel neben Beruf oder Familie zu absolvieren.

Die ISL-Akademie NÖ ist eine Ausbildungseinrichtung im Gesundheits-, Krankenpflege- und Sozialbetreuungsbereich. Seit Februar 2008 hat es sich die ISL-Akademie NÖ zur Aufgabe gemacht, die Zukunft der Pflege aktiv mitzugestalten. Seitdem ist sie zu einer der führenden Ausbildungsstätten im Bereich Pflege und Betreuung herangewachsen und blickt auf die Ausbildung von mehreren hundert AbsolventInnen zurück.

© ISL-Akademie NÖ ×

Vielfältiges Ausbildungsangebot

An den 3 Standorten in St. Pölten, Bad Vöslau und St.Leonhard/Hw. wurden in den letzten 14 Jahren mehrere tausend Personen zu HeimhelferInnen, PflegeassistentInnen und OrdinationsassistentInnen für ihren Beruf qualifiziert. Seit 2018 wir auch das neue Berufsbild „Soziale Alltagsbegleitung“ an der ISL-Akademie NÖ ausgebildet. Ziel ist es, den ständig steigenden Bedarf an qualifiziertem Pflege- und Betreuungspersonal in allen Heimen, Hauskrankenpflegeeinrichtungen, 24-Stunden- und Tagesbetreuungsstätten, Wohngruppen und Wohngemeinschaften sowie Arztpraxen mit gut ausgebildetem Personal abdecken zu können.

© ISL-Akademie NÖ ×

Die ISL-Akademie NÖ ist eine von der Zertifizierungsstelle für Aus- und Weiterbildungsanbieter für das Land NÖ zertifizierte Ausbildungseinrichtung für Erwachsenenbildung. Ausbildungen an der ISL-Akademie NÖ sind daher förderbar.

Kommende Lehrgangs-Termine für den Herbst 2022

Standort St. Pölten

Pflegeassistenz-Ausbildung in Teilzeit 1 ½-jährig (25. August 2022 - 07. März 2024)

Heimhilfe-Ausbildung (20. September 2022 - 23. Jänner 2023)

Lehrgang für Soziale Alltagsbegleitung (15. September 2022 – 15. November 2022)

Pflegeassistenz-Ausbildung in Vollform (24. Oktober 2022 - 23. Oktober 2023)

Ordinationsassistenz-Ausbildung (14. September 2022 – 28. Juni 2023)

Standort Bad Vöslau

Heimhilfe-Ausbildung (04. Oktober 2022 – 14. Februar 2023)

Lehrgang für Soziale Alltagsbegleitung (27. September 2022 – 29. November 2022)

Pflegeassistenz-Ausbildung in Vollform (10. Oktober 2022 – 23. Oktober 2023)

Ordinationsassistenz-Ausbildung (23. September 2022 – 07. Juli 2023)

Standort St. Leonhard/Hw.

Heimhilfe-Ausbildung (19. September 2022 – 19. Jänner 2023)

UBV-Aufschulung (Unterstützung bei der Basisversorgung (19. September 2022 – 19. Jänner 2023)

Lehrgang für Soziale Alltagsbegleitung (21. September 2022 – 22. November 2022)

Ordinationsassistenz-Ausbildung (29. September 2022 – 13. Juli 2023)

Hier einen Blick auf die Homepage www.isl-akademie-noe.at werfen, um sich ein Bild von der Ausbildungseinrichtung zu machen oder direkt unter 02742/ 89 146 informieren.