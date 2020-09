Pflege, wie sie sein soll

Der Wunsch vieler Menschen im Alter besteht darin, ihren Alltag in ihrer vertrauten und gewohnten Umgebung leben zu können.

Oft lassen es die Umstände nicht zu, dass Angehörige die Zeit finden, ihre Liebsten mit voller Aufmerksamkeit rund um die Uhr betreuen zu können. In diesem Fall ist Goldstück Betreuung die Lösung.

Goldstück Betreuung übernimmt gerne die 24-Stunden-Betreuung in Wien und Wien-Umgebung. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt.

Sie erhalten von uns ein maßgeschneidertes Rundum-Sorglos-Angebot. Wir verfügen über ausgezeichnetes Pflegepersonal, übernehmen die laufende Qualitäts- kontrolle und halten Kontakt sowohl zu Ihnen als auch zu den PflegebetreuerInnen. Bei Bedarf stellen wir auch eine geschulte Krankenpflegerin.

Somit ist ein reibungsloser Ablauf der 24-h-Pflege garantiert. Ihre Lieben fühlen sich in ihrer eigenen Umgebung rundum wohl und es wird ihnen an nichts fehlen. Und das Wichtigste – Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen.

Der Weg zur Betreuung



In einem gemeinsamen Gespräch – am besten dort, wo die Pflegebetreuung eingesetzt werden soll – erheben wir im ersten Schritt den Bedarf.

Wenn nötig, ziehen wir eine diplomierte Gesundheitspflegerin bei. Wir sehen uns die Räumlichkeiten in bezug auf Barrieren an, um festzustellen, ob wir zusätzlich an Hilfsmitteln denken müssen. Ebenso stellen wir fest, ob 24-h-PflegebetreuerInnen bei Ihnen gut untergebracht werden können. Im nächsten Schritt sehen wir uns an, welche Anforderungen an geeignete PflegebetreuerInnen gestellt werden müssen, um Ihren Ansprüchen gerecht zu werden.

Wir unterstützen Sie auch gerne beim Förderantrag an das Sozialministerium und bei Beantragung oder Erhöhung des Pflegegeldes. Für alle Fragen steht Ihnen Alina Jandl täglich von 7 - 20 Uhr telefonisch unter +43 699 1211 1256 zur Verfügung.

Goldstück Betreuung

Alina Jandl

Tel: +43 699 12 11 12 56

E-Mail: office@goldstueck-betreuung.at

Am Langen Felde 31

1220 Wien