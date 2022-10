× Immer frischer Atem

Meist harmlos, jedoch unangenehm: Einer von vier Menschen leidet dauerhaft unter Mundgeruch - Halitosis oder Foetor ex ore genannt.

Hat man die Ursachen für den schlechten Atem gefunden, lässt er sich in der Regel gut behandeln. winzige Übeltäter In unserem Mundraum sind 800 bis 1.000 Bakterienarten beheimatet. Überwiegen geruchsbildende Arten, führt das zu Mundgeruch. Wie man diese reduziert:

Mundgeruch: Ein Problem, das unzählige Ursachen haben kann. Die Medizin unterteilt "schlechten Atem", der über längere Zeit wahrgenommen wird, grob in zwei Kategorien: Sie unterscheidet zwischen Foetor ex ore (Anm: lat. für "übler Geruch aus dem Mund") und Halitosis (Anm.: lateinisch Halitus: Hauch, Dunst). Bei Ersterem handelt es sich um den schlechten Dunst, der ausschließlich beim Sprechen oder bei offenem Mund wahrnehmbar ist. Halitosis macht sich hingegen auch beim Ausatmen durch die Nase bemerkbar. Allerdings leiden nur etwa zehn Prozent aller von Mundgeruch Betroffenen unter Halitosis. Die Ursachen sind hier nicht nur in der Mundhöhle, sondern besonders im Nasen-Rachen-Raum zu suchen. In seltenen Fällen liegt eine ernsthafte Erkrankung (z. B. Magen-Darm-Erkrankung) als Auslöser vor. Beim überwiegenden Teil der Menschen hingegen entsteht der länger andauernde Mundgeruch -Foetor ex ore - in der Mundhöhle. Gerade in diesem Fall können simple Maßnahmen, wie richtige Reinigung und der Gang zum Zahnarzt/ zur -ärztin sofort für guten Atem sorgen.

Die Übeltäter

Der Mundgeruch, der in der Mundhöhle entsteht, wird von Bakterien ausgelöst - und zwar vor allem durch bakterielle Zungenbeläge. Etwa 800 bis 1.000 verschiedene Bakterienarten finden in den Vertiefungen unserer rauen Zunge sowie auch in den Nischen der Mundhöhle ideale Lebensbedingungen. Dort werden sie auch gerne von der Zahnbürste übersehen. Die Bakterien zersetzen Nahrungsreste, Speichel und mehr. Unter ihnen befinden sich zahlreiche geruchsbildende Bakterien, die bei der Arbeit die so übelriechenden Schwefelverbindungen freisetzen, die sich unter die Atemluft mengen. Sind die Bakterien nicht im Gleichgewicht - sprich überwiegen geruchsbildende Bakterien, dann entsteht Mundgeruch.

Ursachen auf der Spur

Ein bakterielles Ungleichgewicht wird durch mangelnde Mundhygiene begünstigt. Gehört das Schaben der Zunge nicht zur Reinigungsroutine und bleiben Nahrungsreste in den Zahnzwischenräumen zurück, gedeihen die Bakterien prächtig. Auch Entzündungen des Zahnhalteapparates (Anm.: Parodontitis), Karies und Abszesse im Mundraum sind häufige Verursacher von Mundgeruch. Bei den "Dritten" gilt es besonders auf schlechtsitzenden Zahnersatz und die Pflege der Prothesen zu achten.

Gegenspieler der Bakterien ist übrigens der Speichel. Er umspült die Zähne und löst Nahrungsreste mitsamt Bakterien, Pilzsporen und Viren, die anschließend verschluckt werden. Zudem enthält der Speichel antibakterielle Stoffe und schützt damit den Zahnschmelz. Ein Mangel an Speichel - als Mundtrockenheit (Anm.: Xerostomie) bezeichnet - trägt daher ebenfalls zu schlechtem Atem bei. Xerostomie kann wiederum durch Rauchen, Alkoholkonsum, Schnarchen, Dehydration, ständiger Mundatmung sowie auch bestimmten Medikamenten (z. B. manche Blutdrucksenker, Schlafmittel, Medikamente für Parkinson, Epilepsie, Antidepressiva) ausgelöst werden. Gut zu wissen: Die gedrosselte Speichelproduktion in der Nacht erklärt auch den typischen schalen Morgenatem.

Üble Gerüche können übrigens auch durch den Verzehr gewisser Lebensmittel (mit schwefelreichen Inhaltsstoffen und Proteinen) - v. a. Knoblauch, Zwiebel, Eier, Kaffee und rotes Fleisch -entstehen. Von ihnen ausgelöste "Geruchsfahnen" verfliegen jedoch rasch wieder und werden von der Medizin deshalb nicht in die Kategorie Mundgeruch eingeordnet.

Tipps für frischen Atem

Das beste Hausmittel gegen Mundgeruch ist eine gründliche Mundhygiene: Die Zähne sollten mit einer antibakteriellen, fluoridhaltigen Zahnpasta geputzt werden. Es gilt regelmäßig Zahnseide zu verwenden (Anm.: zur Beseitigung von Speiseresten und Plaque an und zwischen den Zähnen, Brücken sowie Implantaten). Und besonders wichtig (!): die Zunge mittels Zungenbürste oder Zungenreiniger reinigen. Das Schaben der Zunge entfernt geruchsverursachende Bakterien. Nach dem Zähneputzen können mit einer Mundspülung die durch Bakterien verursachten Gerüche neutralisiert werden. Eine veröffentlichte Studie ergab, dass das Putzen von Zunge und Zähnen zusammen mit der Benutzung von Zahnseide über eine zweiwöchige Phase Zahnfleischbluten und schlechten Atem signifikant reduziert. Eine weitere klinische Studie, die von Zahnmedizinern der Universität von Buffalo durchgeführt wurde, bestätigt, dass das Zähneputzen zweimal am Tag mit einer antibakteriellen Zahnpasta und die Verwendung einer Zahnbürste mit Zungenbürste Mundgeruch beseitigen kann (Quelle &weitere Infos: www.gesunderzahn.net). Zudem ist die zweimal jährliche professionelle Mundhygiene beim Zahnarzt ein Garant für frischen Atem.

Aber auch die Ernährung trägt zu einem frischen Atem bei. Während einige Lebensmittel Gerüche verursachen, könne andere sie neutralisieren - darunter Joghurt, schwarzer Tee (ohne Zucker!) und Kräuter wie Petersilie, Fenchel, Dill und Zitronenmelisse. Helfen genannte "Hausmittel" nicht, so weiß die Zahnärztin/der Zahnarzt Rat.

Die Ursachen für Mundgeruch

Gut zu wissen: Von Mundgeruch spricht man, wenn schlechter Atem über einen längeren Zeitraum wahrgenommen werden kann. Vorübergehende Gerüche, die z. B. nach dem Verzehr von Knoblauch & Co. entstehen, fallen nicht unter Mundgeruch. Länger andauernder Mundgeruch kann folgende Ursachen haben:

- Unzureichende Mundhygiene

Diese führt zu: Essensrückständen zwischen den Zähnen, Zahnbelag, Zahnstein, Zungenbelag, Karies, Zahnfleischentzündung und Parodontitis zwischen den Zähnen

- Mundtrockenheit: Zu vermindertem Speichelfluss kommt es beim Schnarchen, Fasten, in einem höheren Alter, durchs Rauchen ("Smokers Breath"), durch Alkoholkonsum, zu geringe Flüssigkeitszufuhr.

- Arzneimittel

- Mundschleimhaut- und Mandelentzündung

- Nasennebenhöhlenentzündung

- Sodbrennen (die Refluxkrankheit)

- Speiseröhrenerkrankungen

- Hormonschwankungen

- Schwaches Immunsystem

- Medikamente

- Gewisse Erkrankungen wie Diabetes mellitus

Nr.-1-Hausmittel:



Das Reinigen der Zunge sollte fixer Bestandteil der Pflegeroutine sein. Die Initiative "Monat der Mundgesundheit" klärt über die richtige Technik auf: Nach dem Putzen der Zähne in Ober- und Unterkiefer mit einer antibakteriellen Zahnpasta wechseln Sie im Idealfall zur speziellen Zungenbürste. Beginnen Sie im hinteren Bereich der Zunge und ziehen Sie die Zungenbürste nach vorn. Nachdem Sie diesen Bereich der Zunge gereinigt haben, spülen Sie die Zungenbürste mit warmem Wasser ab, um etwaige geruchsverursachenden Bakterien zu entfernen. Danach wiederholen Sie diesen Vorgang, vom hinteren Bereich nach vorn, bis die gesamte Zunge gereinigt ist. Tipp: Weitere Infos zum Thema unter www.gesunderzahn.net.