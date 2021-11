Nach einer zweijährigen Corona- bedingten Pause öffnet die Messe „Gesund und Wellness“ in Tulln vom 5. bis 7. November endlich wieder ihre Tore. Mit dabei sind rund100 Aussteller aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Wellness und Urlaub, die ein attraktives Bühnenprogramm bieten.

Die Pandemie hat uns gezeigt, welche große Rolle die Gesundheit in unserem Leben spielt. Auf der „Gesund und Wellness“ Messe stellen Aussteller Lösungen zu verschiedenen Aspekten, die ihre Gesundheit negativ beeinflussen vor und bieten Produkte an, um das eigene Zuhause in eine Wohlfühloase zu verwandeln. Tun Sie sich was Gutes!

Gesund und Fit bleiben dank Vorsorge

Wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig durchchecken lassen? Im Stress des Alltags geht die gesundheitliche Vorsorge leider oft unter. Auf der Messe stehen Ihnen kostenlose Gesundheitschecks zur Verfügung, die um Vorträge, Talkrunden und Informationen der Aussteller über Schulmedizin, sowie alternative Lösungswege ergänzt werden. Nutzen Sie das Angebot!

© Gregor Semrad ×

Corona- Schutzimpfung direkt auf der Messe

Ein weiterer Grund, die Messe zu besuchen ist das Angebot der Corona- Schutzimpfung. In Kooperation mit dem Land Niederösterreich werden kostenlose Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen mit BioNTech/ Pfizer angeboten. Informationen zur Impfung finden Sie hier.

Natürliches für Körper und Genuss

Beauty- und Kulinarik- Aussteller auf der Messe zeigen, wie wichtig die Natur für unsere Gesundheit ist. Neben natürlichen „Beauty- Boostern“ werden gesunde Köstlichkeiten, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel vorgestellt und zum Mitnehmen angeboten. Eine Beratung ist interessant und lohnt sich!

© Mike Vogl ×

Wellness und Entspannung

Für Wellnessliebhaber gibt es auf der Messe eine große Auswahl an Saunen, Infrarotkabinen und Whirlpools, die das Zuhause in eine richtige Ruhe- Oase verwandeln. Außerdem geben Aussteller wichtige Tipps für einen gesunden Schlaf und wie Sie Ihre Energie maximieren können. Der Urlaubsbereich der Messe in Form von Top Wellnesshotels rundet Ihren Messe- Besuch schließlich perfekt ab und lädt Sie zum Entspannen und Abschalten ein!

© Gregor Semrad ×

Auf der ganzen Messe gilt die 3G- Regel und eine Registrierungspflicht. Nach der Kontrolle gilt keine Maskenpflicht.

Save The Date: Wann: 5. Bis 7. November, täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr

Wo: Messe Tulln in Halle 3

Tickets: Tageskarte für 8 Euro, Online Tickets für 7 Euro gibt es hier.

Gratis Parkplätze stehen direkt bei der Messe Tulln zur Verfügung