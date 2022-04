Immer mehr Menschen in Österreich erhalten in ihrem Leben eine Krebsdiagnose. Am Wochenende fand in Wien ein Treffen internationaler UrologInnen statt, um über neuste Therapiemethoden aufzuklären.

In Europa leiden 700.000 Menschen an Blasenkrebs. Damit ist Blasenkrebs der am 6. häufigsten diagnostizierte Krebs in Europa. Beim Zentraleuropäische Treffen (CEM 22) internationaler Urologinnen und Urologen unter der Schirmherrschaft von Prof. Shahrokh Shariat, Vorstand der Abteilung für Urologie der MedUni Wien wurde besonders dieser Krebs zum Thema. Neben den neuesten Therapiemethoden von Blasenkrebs, wurden Fortschritte in der Behandlung von Prostatakrebs und Nierenerkrankungen vorgestellt. © Stop Blasenkrebs × Stop Blasenkrebs Stop Blasenkrebs bemüht sich um eine Forschung, die innovative Diagnose- und Behandlungsmethoden liefert und Heilungsansätze für Blasenkrebs entwickelt. Besonders die Webseite soll Betroffenen und Angehörigen eine Hilfe sein, informieren und eine Bewusstsein für die Krebsart schaffen.