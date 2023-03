Zahnimplantat: kann man eigentlich zu alt dafür sein?

Sie fragen - Experten antworten

Frage: Ich bin 85 und mein Zahn ist gebrochen, bin ich bereits zu alt für ein Zahnimplantat?

Antwort: Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es kein empfohlenes Höchstalter für eine Zahnimplantation. Die Erfolgsraten von Implantaten sind bei älteren Patient:innen genauso hoch wie bei jüngeren, was bedeutet, dass Alter an sich kein Hindernis darstellt. Im Gegensatz zu anderen Zahnersatzoptionen wie Brücken und Prothesen bietet ein Implantat die höchste Überlebensrate, die in Langzeitstudien mit über 10 Jahren bei 94 bis 98 Prozent liegt. Eine mögliche Implantation hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. dem Gesundheitszustand des Zahnfleisches, Mundhygienepraktiken und der Verfügbarkeit von ausreichend Knochen für die Implantation. Eine gründliche zahnärztliche Untersuchung ist daher unerlässlich, um festzustellen, ob eine Implantation möglich ist. Dank der Weiterentwicklung des Implantatdesigns ist es heutzutage möglich, bei geeigneten Voraussetzungen das Implantat gleich mit einer provisorischen Krone direkt nach der Zahnextraktion zu setzen. Damit können Patient: innen die Praxis ohne Lücke verlassen. Dieser Vorgang erspart Zeit und der atraumatische Eingriff minimiert auch die Auswirkungen auf den Alltag. Normalerweise sind die Patient:innen am nächsten Tag nicht geschwollen und fast immer schmerzfrei. Der sofortige Verschluss der Wunde des entfernten Zahnes durch ein Provisorium führt zu idealen Voraussetzungen, da dadurch ein bakteriendichter Verschluss hergestellt wird. Insgesamt gibt es keine Altersgrenze für eine Zahnimplantation, solange die genannten Faktoren berücksichtigt werden. Viele ältere Patient: innen haben erfolgreich Implantate erhalten und die Langzeitstudien zeigen gute Prognosen.