Wenn die Finger ständig einschlafen

Sie fragen - Experten antworten:

Frage: Ich habe in letzter Zeit starke Schmerzen im Handgelenk und eingeschlafene Finger. Was könnte der Grund dafür sein? Was kann ich dagegen tun?

Antwort: Die genannten Symptome weisen häufig auf das Karpaltunnelsyndrom hin, vor allem wenn es sich beim eingeschlafenen Areal um den Bereich Daumen, bis Ringfinger handelt. Ursache dafür ist meistens eine Einengung des Nervus medianus (Mittelnerv) an der Handwurzel. Frauen sind wesentlich häufiger betroffen als Männer. Schwere körperliche Arbeit, Übergewicht, Diabetes, Schwangerschaft, eine Schilddrüsenunterfunktion oder eine langjährige Dialyse können die Auslöser sein. Bei leichteren Fällen wird eine Handgelenksschiene angelegt, die normalerweise in der Nacht getragen wird. gute Erfolge erzielt man auch mit einem speziellen schmerzlindernden Pflaster, das circa eine Stunde auf die betroffene Stelle einwirkt und dessen Wirkung für zwölf Wochen anhält. In schweren Fällen ist eine Operation unumgänglich. Durch einen kleinen, zwei bis drei cm langen Schnitt am Handgelenk wird eine Entlastung des Nervs erreicht. Dabei wird das Halteband, das sich über den Karpaltunnel spannt, durchtrennt. Das Halteband vernarbt in Erweiterung des Tunnels, ohne seine Funktion zu verlieren. Nach der OP wird der Nerv sofort wieder durchblutet und die Symptome sind im Regelfall nach der Operation verschwunden.



