Österreichs Top-Ärzte: Die besten Unfallchirurgen Wiens

Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil in jedem Krankenhaus und retten nach schweren Unfällen mitunter unser Leben. DocFinder zeichnete jetzt Wiens beliebteste Unfallchirurgen aus. Finden Sie anbei jene, die es in das Ranking geschafft haben.

Zu einem Unfall kommt es meist schneller als gedacht. Einmal nicht aufgepasst und schon schneidet man sich in den Finger, stolpert über herumliegende Dinge oder holt sich Blessuren beim Handwerken. Auch im Straßenverkehr reicht ein Blick aufs Handy oder eine kurze Unaufmerksamkeit und schon ist es passiert. Nach Verkehrs- oder Arbeitsunfällen sind Unfallchirurgen zur Stelle und retten mitunter Leben, denn sie behandeln Schnittwunden genauso wie Knochenfrakturen.

Bei der Suche nach Expert:innen sind die Empfehlungen anderer eine wertvolle Quelle. So bekommt man nicht nur einen Einblick in die Kompetenzen, sondern auch in das Einfühlungsvermögen und die Sympathie. Auf DocFinder.at können Patient:innen ihre Mediziner:innen bewerten und empfehlen. Anhand dieser Daten kürte die Plattform jetzt im Rahmen der „Patients‘ Choice Awards“ die beliebtesten Ärzt:innen Österreichs. Wir haben Ihnen bereits die besten Mediziner:innen Wiens sowie der Bundesländer vorgestellt. Heute präsentieren wir Wiens Top-Unfallchirurgen.



Die besten Unfallchirurgen Wiens

Univ.Prof. Dr. Christian Gäbler

Wahlarzt, Privat

1090

Prof.Priv.-Doz.OA.Dr. Harald K. Widhalm, MBA

Wahlarzt

1010 Wien

Prim. Priv.-Doz. DDr. Christian Albrecht, MBA

Wahlarzt

1080 Wien

Priv.-Doz. Dr. Patrick Weninger

KFA, Wahlarzt

1010 Wien

OA Dr.med.univ. Roman Christian Ostermann

Wahlarzt, Privat

1170 Wien

Dr. Stella Prosquill

Privat, Wahlarzt

1190 Wien

OA Dr. Michael Liska

Wahlarzt

1190 Wien

Assoc.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Marcus Hofbauer

Wahlarzt, Privat,KFA

1190 Wien

Dr. Reinald Schiestel

Wahlarzt, Privat

1030 Wien

Dr. Georg KaiserWahlarzt, Privat1090 Wien