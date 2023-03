Gemeinsames Baby für Frauenpaare

Sie fragen - Experten antworten: Auf www.gesund24.at haben Leser:innen die Möglichkeit, Fragen an Gesund-Profis zu stellen.

Frage: Eine Freundin und ihre Frau wollen ein Baby, das von ihnen gemeinsam ist. Ich bin neugierig. Wie läuft das ab?

Antwort: Die Eizellspende innerhalb der lesbischen Partnerschaft wird immer gefragter. Die ropa-Methode (reception of oocytes from Partner) ermöglicht es lesbischen Paaren, gemeinsam ein Kind zu bekommen, indem eine Frau Eizellen spendet und die andere Frau diese Eizellen empfängt und schwanger wird. Dies erfolgt durch künstliche Befruchtung und Embryotransfer. Diese Methode hat einige Vorteile gegenüber anderen Methoden der künstlichen Befruchtung bei lesbischen Paaren. Zum einen bleibt die biologische Verbindung zwischen den Eltern erhalten, da die Eizellen von einer der Partnerinnen stammen. Zum anderen kann die Schwanger werdende Partnerin die Schwangerschaft auf natürliche Weise erleben und das Kind stillen. Wir führen die Behandlung der beiden Partnerinnen üblicherweise parallel durch. Die Partnerin, die schwanger werden möchte, erhält Tabletten, die die Schleimhaut auf den Embryo vorbereiten. Die Eierstöcke ihrer Partnerin werden wie im Rahmen einer "normalen IVF" stimuliert und sobald eine optimale Anzahl und Größe an Eibläschen vorhanden ist wird die Eizellen-Entnahme schmerzfrei in einer kurzen Sedierung durchgeführt. Die ropa-Methode ist allerdings deutlich aufwendiger und teurer, als wenn eine der Partnerinnen mittels Samenspende per Insemination (Anm.: Eizelle wird im Körper befruchtet) schwanger wird.