Star-Friseurin Reichard: ''Diagnose Lungenkrebs''

Anlässlich des Weltkrebstages heute veröffentlichte die MedUni Wien den aktuellen Krebs-Report für Österreich. Die Zahl der Krebs-Neuerkrankungen ist in Österreich zwischen 2009 und 2020 von 38.218 Fällen auf 41.299 Fälle pro Jahr angestiegen. Das ist ein Plus von acht Prozent. Experten erwarten bis 2030 einen Anstieg auf 43.706 Erkrankungen pro Jahr, was eine Zunahme von 14 Prozent wäre.

Therapie und Diagnose – Krebs bis 2040 heilbar?

Krebs ist immer noch die zweithäufigste Todesursache in Österreich. Doch die Forschung arbeitet mit Hochdruck daran, dass die Diagnose kein Todesurteil mehr sein muss. 2040 könnte es Realität werden. Aktuell gibt es erstmals in Österreich einen Rückgang bei Krebs-Todesfällen – das relative Fünf-Jahres-Überleben stieg seit 1993 von 51 auf 61 %.

„Dies ist unter anderem das Ergebnis intensiver Forschung mit dem Ziel der raschen Entwicklung neuer und gezielter Therapien im Sinn der Präzisionsmedizin und ihrer expeditiven Markteinführung“, freut sich Leiter Christoph Zielinski.

Betroffene Star-Friseurin spricht über Krebs-Kampf

Heute lädt Gesundheitsminister Rudolf Anschober zu einem Podiumsgespräch zum Thema Krebs – neben Brustkrebsspezialist Paul Sevelda wird auch erstmals Star-Friseurin Barbara Reichard über ihre Erkrankung sprechen. Sie kämpft seit über einem Jahr gegen Lungenkrebs.

Wie geht es Angehörigen, wenn ein Familienmitglied die Diagnose Krebs bekommt? Wie reagiert man richtig, wenn dem Patienten die Haare nach der Chemo-Therapie ausfallen? Über diese Fragen und ihre eigenen Erfahrungen als Krebskranke wird heute Star-Friseurin Barbara Reichard bei dem Presse-Gespräch erzählen.

Vor einem Jahr ging Reichard auf Facebook an die Öffentlichkeit: „Ich habe Lungenkrebs.“ Da war der Tumor schon entfernt worden. Es folgte Chemo-Therapie in einer Wiener Klinik. Wie es ihr jetzt geht, wird sie heute erzählen.