So wird Covid-19 behandelt

DDr. Wolfgang Oberkogler: Sollten Symptome – wie hohes Fieber, Husten und Kurzatmigkeit – akut auftreten, ist der erste Schritt immer die Hotline 1450. Dort wird auch erklärt, wie man sich bis zum Eintreffen des medizinischen Personals zu verhalten hat. Vor Ort wird Ihnen dann ein Rachen- bzw. Nasenabstrich entnommen und ins Labor zur Analyse geschickt. Je nach Stärke der Ausprägung des Virus und natürlich des Allgemeinzustands des Patienten (Anm.: ältere, schwache Menschen Menschen mit einer Grunderkrankung) sind besonders häufig betroffen) wird dann ein Spitals­aufenthalt nahegelegt.

Wie läuft der Einlieferungsprozess ab? Was passiert im Krankenhaus?

DDR. Oberkogler: Zuallererst kommt man direkt auf eine Isolierstation im Krankenhaus – also in Quarantäne –, um keine weiteren Menschen zu infizieren. Dort untersucht man zunächst die Suffizienz (Anm.: Funktionstüchtigkeit) der Atmung und, ob die Blutgase sich in einem ausgewogenen Verhältnis befinden. Falls dies nicht der Fall ist und eine Ateminsuffizienz (Anm.: Atemversagen) droht, dann wird dem Patienten durch eine künstliche Beatmung geholfen. So kann der Patient genügend Sauerstoff in sein Blut aufnehmen, man nennt das auch Oxygenation. Der Betroffene bleibt dann so lange an der Beatmungsmaschine, bis er wieder selbstständig atmen kann. Ob man fiebersenkende Maßnahmen ergreifen sollte, hängt stark vom individuellen Gesamtzustand ab und ob der Kreislauf beim Hochfiebern mitspielt. Ein gesunder, junger erwachsener Körper wird mit Fieber bis zu 40 Grad eher fertig als ein älterer, von Vorerkrankungen geprägter Mensch – hier ergreift man schon bei 39 Grad Celsius bestimmten fiebersenkenden Maßnahmen. Das alles passiert bereits auf der Intensivstation.Da es noch kein Heilmittel gegen das Coronavirus gibt, muss man momentan allein die Symptome bekämpfen.

Ab wann wird es besonders kritisch?

DDR. Oberkogler: Auch das kann man pauschal nicht sagen. Das hängt davon ab, welche Vorerkrankungen der Patient hat, ob er multimorbid (Anm.: gleichzeitiges Bestehen mehrerer Krankheiten bei einem Patienten) ist, an Diabetes leidet, ob beim Patienten eine Herz-Kreislauf-Erkrankung vorliegt oder ob er auch nierenkrank ist. Und natürlich hängt es auch davon ab, womit der Körper selbst fertig werden kann.

Woran stirbt ein Covid-19-Betroffener letztendlich? Was ist letal?

DDR. Oberkogler: Patienten sind meist an einem Multiorganversagen verstorben. Aber auch hier ist das Zusammenspiel mehrerer Faktoren – wie die eben genannten Vorerkrankungen und der Allgemeinzustand – ausschlaggebend. Meist waren die Todesopfer ziemlich kranke Menschen, die eine Infektion mit dem Virus bekommen haben. In weiterer Folge wurden auch weitere Organe betroffen und außer Gefecht gesetzt.

DDR. Wolfgang Oberkogler ist Anästhesist und Intensiv­mediziner an der Privatklinik Confraternität