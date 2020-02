Coronavirus: Was man darüber wissen muss

Das Coronavirus rückt Östereich immer näher. Nach dem Ausbruch und bereits fünf Todesfällen in Italien werden auch hierzulande die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung ausgeweitet. Wir haben die wichtigsten Infos, die man in Österreich derzeit wissen muss.

Die chinesische Millionenstadt Wuhan gilt als Ausgangspunkt der Epidemie - genauer gesagt ein Markt mit Meeresfrüchten. Dort sprang das Virus Anfang Dezember auf den Menschen über. An der Folgeerkrankung - der Lungenkrankheit Covid-19 - starben in China bisher mehr als 2.500 Menschen. In der Volksrepublik sind mehr als 77.000 Menschen mit dem Virus infiziert. Inzwischen hat sich das Virus auf rund 30 weitere Länder ausgebreitet. Zuletzt waren vor allem in Italien, im Iran und in Südkorea viele Neuinfektionen registriert worden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt angesichts der rasanten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vor einer "möglichen Pandemie".



Coronaviren (CoV) bilden eine große Familie von Viren, die leichte Erkältungen bis hin zu schweren Lungenentzündungen verursachen können. Zu den Coronaviren gehören u. a. das MERS-Coronavirus (MERS-CoV) und das SARS-Coronavirus (SARS-CoV).

Übertragung des Virus

Die Übertragung erfolgt von Mensch zu Mensch und kann auch über direkten Kontakt von Tier zu Mensch erfolgen. Es wird vermutet, dass das Virus bis zu 24 Stunden außerhalb des Körpers überlebt. Übertragen wird das Virus durch Tröpfcheninfektion, aber auch Schmierinfektionen. Die Inkubationszeit beträgt 1 bis 14 Tage, in manchen Fällen sogar länger. Die durchschnittliche Inkubationszeit beträgt 3 Tage. Forscher vermuten, dass man bereits in der Inkubationszeit - also noch bevor erste Symptome auftreten - andere anstecken kann.

Die Symptome

Das Virus vermehrt sich in den Atemwegen, weshalb sich dort die ersten Symptome zeigen. Infektionen von Menschen mit gewöhnlichen Coronaviren sind meist mild und asymptomatisch. Häufige Anzeichen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sind u. a. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit und Atembeschwerden. In schwereren Fällen kann die Infektion eine Lungenentzündung, ein schweres akutes Atemwegssyndrom, Nierenversagen und den Tod verursachen. Es gibt auch milde Verlaufsformen (Symptome einer Erkältung) und Infektionen ohne Symptome. Personen mit Grunderkrankungen haben ein höheres Infektionsrisiko. Da es noch keinen Impfstoff gibt, erfolgt die Behandlung symptomatisch, d. h. durch Linderung der Krankheitsbeschwerden wie z. B. fiebersenkende Mittel.

Das Bundesminisertium für Soziales empfiehlt Personen mit akuten Symptomen einer Atemwegsinfektion ihren Arzt zu kontaktieren - insbesondere wenn sie in den 14 Tagen zuvor Kontakt mit Coronavirus-Infizierten hatten, sich in China aufgehalten haben oder in einer Gesundheitseinrichtung waren, in der SARS-CoV-2-Infizierte behandelt werden.