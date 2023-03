5 Fragen, die wir schon immer unserer Frauenärztin stellen wollten

Auf den Treppen der unangenehmen Arzt-Besuche, sind Frauenarzt-Termine vermutlich an erster Stelle. Wir verraten die Antworten auf 5 Fragen, welche man sich vielleicht nur traut, hinter dem Bildschirm zu stellen.

Theoretisch sollte man seine/n Gynäkolog/in alles fragen können, was einen beschäftigt. Oft ist die Scheu allerdings trotzdem zu groß, und man googled stattdessen Stundenlang nach Antworten zu seinen Problemen. Nur auf Dr. Google zu hören, ist allerdings nicht zu raten und endet meistens mit "Kurz gefasst, wenn Sie unter diesem Problem leiden, haben Sie nur noch 3 Tage zu leben" - was in den meisten Fällen, natürlich nicht der Fall ist.

Daher haben wir 5 häufige Fragen gesammelt, welche man sich vielleicht nur hinter einem Bildschirm traut zu fragen, und die Antworten von Expert:innen zusammengefasst.

1. Rasiert oder unrasiert zu dem Termin kommen, was ist besser?

Das ist den meisten Gynäkologen tatsächlich gleich. Wichtig ist: man sollte sich selbst wohlfühlen. Von einem ganz frisch rasierten Intimbereich, raten die meisten Frauenärzte jedoch ab, da die Haut von sensiblen Frauen gereizt werden könnte. Aus Respekt gegenüber der Ärzte ist es nur wichtig, auf die Intimhygiene zu achten. Für die Untersuchung selbst ist aber auch das eigentlich irrelevant.

2. Können Gynäkologen sehen, ob ich länger gar keinen, oder erst vor ganz kurzem Sex hatte?

Ja! Gynäkologen sehen beides sofort. Wenn man länger keinen Sex hatte, dehnt sich die Scheidenhaut und zieht sich zusammen. Falls man kurz vor dem Termin Sex hatte, sehen sie es ebenfalls an einer geschwollenen Vulva.

3. Wieso bekomme ich keinen Orgasmus?

Grundsätzlich liegt es eher an einer anatomischen Veränderung oder zu wenig Erfahrung mit dem eigenen Körper. Sehr selten steckt eine Krankheit dahinter oder eine Defizite für Anorgasmie. Tatsächlich fällt es den meisten Frauen schwer eine G-Punkt Stimulation zu erzielen. Viel leichter geht das ganze durch eine Stimulation der Klitoris.

4. Was kann man machen, um den Geruch seines Ausflusses zu beeinflussen?

Der Körpergeruch und dementsprechend auch der Intimgeruch verändert sich während des Zyklus. Auf keinen Fall sollte man mit Seife oder Körperreinigung den Intimbereich waschen, da der PH-Wert ganz anders zu dem Rest des Körpers ist. Grundsätzlich reinigt sich die Scheide von selbst. Für die richtige Hygiene sollte man den Bereich entweder nur mit Wasser oder einem speziellen Intimwaschgel reinigen. Außerdem kann man den Geruch des Ausflusses mit beeinflussen, indem man seine Ernährung umstellt, etwa weniger Koffein, Zwiebel, Knoblauch und andere Gewürze.

5. Ist es seltsam, jeden Tag den Intimbereich von Frauen als Job zu begutachten?

Gynäkologen werden schon im Medizinunterricht abgehärtet, und lernen, dass es genauso ein Job ist wie Anwalt oder Verkäufer:in. Zahnärzte und Chirurgen sehen auch in den Menschen hinein, und das ist auch nicht seltsam. Frauenärzte beurteilen und werten nicht. Darüber hinaus, ist es in der Frauenheilkunde wichtig, die gesamte Person und Ihre individuellen Probleme zu beurteilen.