Anlässlich des Lungenkrebs-Awareness-Monats November lädt der „Verein Leben mit Krebs“ am Montag, 28. November 2022, 17:00 Uhr zur Informationsveranstaltung für Betroffene und Interessierte im Apothekertrakt Schloss Schönbrunn und via Livestream.

Lungenkrebs ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) die häufigste Tumorerkrankung weltweit, allein in Österreich sterben jährlich knapp 4.000 Menschen mit dieser Diagnose.

Dennoch besteht Hoffnung. Aufgrund neuer Forschungsergebnisse, der Entwicklung moderner Medikamente und individueller Behandlungsstrategien haben sich einige Tumorentitäten von tödlichen zu chronischen Erkrankungen entwickelt. Dies gilt auch für bestimmte Karzinome in der Lunge.

Moderne Therapieoptionen

Erfahren Sie von namhaften Expert:innen welche modernen Therapieoptionen in Abhängigkeit von Typ und Stadium der Erkrankung die besten Erfolge versprechen. Behandelt werden die Themen Immuntherapie, zielgerichtete Therapie sowie die Rolle der Pathologie in Diagnostik und Therapie. Im Anschluss an die Vorträge haben Sie die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Auf dem Podium

Univ.-Prof.in Dr.in Gabriela Kornek , Ärztliche Direktorin des AKH Wien, Präsidentin des Vereins „Leben mit Krebs“: „Bewusstsein schaffen und informieren - der Verein Leben mit Krebs lädt im Awareness-Monat Lungenkrebs zum Vortragsabend für Patienten und Angehörige“



OA Dr. Maximilian Hochmair , Leiter der onkologischen Tagesambulanz/Tagesklinik, Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie Klinik Floridsdorf: „Zielgerichtete Therapie bei Lungenkrebs"



OÄ Dr.in Dagmar Krenbek , Institut für Pathologie und Bakteriologie, Klinik Floridsdorf: „Stellenwert der Biomarker bei Lungenkrebs"



Ap.Prof. Priv.-Doz. DDr.in Barbara Kiesewetter-Wiederkehr , Univ. Klinik für Innere Medizin 1, Klinische Abteilung für Onkologie: „Update Immuntherapie bei Lungenkrebs"



, Univ. Klinik für Innere Medizin 1, Klinische Abteilung für Onkologie: „Update Immuntherapie bei Lungenkrebs" Kerstin Schumitsch, 35jährige Betroffene in Vollremission: „Nicht aufgeben! Ein gutes Leben mit Krebs ist möglich!“

Die Veranstaltung findet am Montag, 28. November, von 16:30 bis zirka 19:00 Uhr im Apothekertrakt des Schlosses Schönbrunn statt.

Livestream und Anmeldung

Für all jene, die nicht vor Ort teilnehmen können, wird es einen Livestream geben. Seit vielen Jahren ist „Leben mit Krebs“ dazu übergegangen, Aufzeichnungen der Vorträge allgemein zugänglich auf die Website zu stellen. Dies ermöglicht es Interessent:innen, die Inhalte in Ruhe zu Hause nachzuhören.

Die Vorträge des Abends sowie den Link zum Livestream finden Sie auf www.leben-mit-krebs.at

Auf Grund einer limitierten Anzahl von Plätzen vor Ort, wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten.

Bitte melden Sie sich ausschließlich über diesen Link an: Anmeldung