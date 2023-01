Infos zum Inhalt von "Abnehmen mit Arzt"

Abnehmen mit ärztlicher Unterstützung

Abnehmen med ist eine neue medizinische Methode zur Gewichtsreduktion, mit der man

schnell,

wirksam und

ohne Diät

abnehmen kann. Der Gewichtsverlust erfolgt dabei durch ein Abnehmhormon, das schon seit 10 Jahren medizinisch verwendet wird.

Davon profitieren die Patienten:

erfolgreiches Abnehmen schnelles Abnehmen kein hungern kein schlechtes Gewissen beim Essen Gewichtsreduktion ohne Verbote und Gebote ärztliche Hilfe & Begleitung

Wie funktioniert das medizinische Abnehmen mit Arzt?

Der Gewichtsverlust durch das Abnehmhormon ist die Folge einer Hemmung des Appetits im Gehirn sowie einer Verzögerung der Magenentleerung. Für Patienten mit Übergewicht bedeutet das, dass sie früher satt sind, weniger Hunger verspüren und auch die Lust nach Süßem deutlich reduziert wird. Dadurch wird gesund und schnell abnehmen ohne Diät möglich.

Wird die Behandlung noch zusätzlich durch Sport und gesunde Ernährung begleitet, so vervielfacht sich die Gewichtsreduktion sogar noch. So kann mit ärztlicher Unterstützung der BMI verbessert werden.

In drei Schritten zum Abnehmen

Das Ganze beginnt mit einer Blutabnahme, eine umfassende Voruntersuchung und ein Erstgespräch werden auch gemacht. Zusätzlich kann die jährliche Vorsorgeuntersuchung gemacht werden, das wird sogar empfohlen. Dadurch kann man nicht nur zwei Arztwege verbinden, man spart auch noch Geld - mit der Kombination spart man sich ganze 100 Euro.

Die Verabreichung des Wirkstoffs können Sie ganz einfach selbst zu Hause machen. Die Beratung und die Einschulung durch die Ärztin erfolgt beim Untersuchungstermin in der Ordination in Wien oder in Klosterneuburg.

Das Rezept erhält man direkt beim Gespräch.

Dr. Petra Fabritz, Internistin und Expertin für Vorsorgemedizin:

„Ich verstehe, wie frustrierend Abnehmen sein kann. Mit meiner Unterstützung schaffen Sie es. Die Abnehmmedizin hilft Ihnen, sich wieder in ihrem Körper wohlzufühlen und gesund zu bleiben.“

Wie schnell geht das Abnehmen?

Das Abnehmen geht schnell, je mehr Übergewicht am Anfang da war, umso schneller wird Gewicht verloren. In den ersten 8 bis 12 Wochen ist das Ergebnis am deutlichsten, die Therapie lässt sich über diesen Zeitraum hinaus ausdehnen, sodass man langfristig Gewicht reduziert.

Wie lange muss ich die Therapie machen?

Das hängt ganz von Ihnen und Ihren Zielen ab. Vor allem in den ersten 8-12 Wochen nehmen die PatientInnen sehr schnell ab. Sie können die Behandlung auch langfristig fortführen, um Ihr Gewicht kontinuierlich erfolgreich zu reduzieren und den für Sie optimalen BMI zu erreichen.

Auch bei PatientInnen mit starkem Übergewicht und Fettleibigkeit (von Adipositas sprechen Experten bei einem BMI von über 30) funktioniert die Behandlung. Auch sie sprechen sehr gut auf die Therapie an und können ihr Gewicht deutlich reduzieren.

Funktioniert medizinisches Abnehmen bei jedem?

In sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Patienten nicht auf den Wirkstoff ansprechen. In diesem Fall wird die Therapie nach spätestens 12 Wochen abgebrochen. Im Durchschnitt erreichen die PatientInnen beim Abnehmen mit ärztlicher Unterstützung eine Gewichtsreduktion von 10 Prozent über die Gesamtzeit der Behandlung. Der Erfolg hängt auch davon ab, ob Sie die Therapie mit gesunder Ernährung und Sport unterstützen.

Gibt es Nebenwirkungen?

Die Behandlung wird allgemein gut vertragen, bei einzelnen Personen kommt es am Anfang zu einem flauen Gefühl im Magen. Doch das ist ein gutes Zeichen: Der Körper reagiert auf die Hormone. Das flaue Gefühl vergeht nach kurzer Zeit.

Muss ich Diät halten, damit sich etwas tut?

Nein, eben nicht. Das Tolle an Abnehmen med. ist, dass es ohne spezielle Diät funktioniert. Durch die Regulierung des Appetits alleine nimmt man schon ab - hier sind keine Ernährungsverbote einzuhalten und man kann wirklich essen, worauf man gerade Lust hat.

Wer natürlich zusätzlich seinen Lebensstil verbessert und Sport betreibt, der nimmt noch schneller ab. Eine gesunde Lebensweise ist immer empfehlenswert aber für die Gewichtsabnahme nicht unbedingt erforderlich.

Wie viel kostet das Abnehmen mit Hormonen?

Die erste Untersuchung kostet einmalig 250 €, wenn man sie mit der kostenlosen jährlichen Vorsorgeuntersuchung der Krankenkasse verbindet. Ohne diese kostet die Erstuntersuchung 350 €.

Zusätzlich fallen ca. 217 € monatlich für die Medikamente an, die genauen Kosten orientieren sich an der Dosierung. Die Kosten für die Medikamente übernimmt die Krankenkasse leider nicht, doch Privatversicherungen können je nach Tarif die Kosten decken.

Funktioniert diese Methode bei jedem?

Alle Patienten von Dr. Petra Fabritz haben bis jetzt durch diese Methode abgenommen. In seltenen Fällen wird das Medikament aber vom Körper nicht angenommen. In den Fällen wird die Behandlung nach spätestens 12 Wochen abgebrochen.

