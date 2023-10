Hautpflege mit Hanf gewinnt an Bedeutung

In den vergangenen Jahren ist das Hanfprodukt Cannbidiol (CBD) zu einem festen Bestandteil in der Welt der Hautpflege geworden. Das verwundert nicht, denn immer mehr Menschen suchen nach natürlichen Ansätzen, um ihre Hautgesundheit zu unterstützen.

CBD weist hier eine ganze Reihe an positiven Eigenschaften auf: Die Verbindung spendet Feuchtigkeit und wirkt entzündungshemmend sowie antioxidativ. Auch wundheilungsfördernde Eigenschaften werden dem Produkt zugeschrieben. Neuere Produkte enthalten zudem eine Vorstufe von CBD, das sogenannte Cannabigerol, kurz CBG. Es unterscheidet sich in ein paar Punkten von Cannabidiol.

Die Hautgesundheit profitiert von Hanfprodukten wie CBD. Studien liefern Belege dafür, dass die Verbindung aus der Hanfpflanze antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften besitzt. Auch soll Cannabidiol beruhigend auf gereizte Hautpartien wirken. Noch neuer ist der Trend, die Haut mit CBG zu pflegen. Beide Verbindungen können helfen, Entzündungen zu reduzieren und somit das Erscheinungsbild der Haut zu verbessern. CBD-Gesichtspflege ist besonders angesagt, schließlich wird die Gesichtshaut stark beansprucht. Und die Haut ist nur ein Einsatzgebiet, denn Cannabis ist eine sehr vielseitige Pflanze. Alleine in Österreich werden rund 250 Millionen Euro Umsatz mit Hanfprodukten erwirtschaftet.

Jugendlicher Glanz dank antioxidativer Eigenschaften

Antioxidantien gehören fest zur Welt der Hautpflege, denn sie tragen dazu bei, die Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen. Auf diese Art und Weise helfen sie dabei, die Haut vor schneller Hautalterung zu schützen. Cannabis-Produkte wie CBD und CBD tragen dazu bei, die Haut vor den „alt machenden“ freien Radikalen zu schützen. Durch die Integration von CBD in die Hautpflegeroutine könnten diese antioxidativen Eigenschaften dazu führen, einen jugendlichen Glanz zu bewahren. Ob Hanf oder andere Produkte: Ein Zuviel an Pflege kann der Haut allerdings schaden, deswegen gilt es auch hier, das richtige Maß zu finden.

CBD und Akne: Eine vielversprechende Kombination

Akne ist eines der häufigsten Hautprobleme weltweit und betrifft Menschen jeden Alters, wobei je nach Quelle zwischen 70 und 95 Prozent der Jugendlichen betroffen sind. Viele Cremes stellen dabei einen Pfeiler in der Behandlung dar, doch auch CBD kann aufgrund seiner entzündungshemmenden Eigenschaften bei Akne hilfreich sein. CBD kann die Talgproduktion regulieren und Entzündungen in den Talgdrüsen verringern, was wiederum das Auftreten von Akne zu reduzieren vermag. Durch seine beruhigenden Eigenschaften könnte CBD auch dazu beitragen, Hautirritationen zu lindern, die oft mit Akne einhergehen. Doch Hanf kann auch unabhängig von der Hautpflege einiges Positives bewirken. So ist die sogenannte „Hanf-Diät“ aktuell sprichwörtlich in aller Munde.

Sanfte Beruhigung: CBD für empfindliche Haut

Wer eine empfindliche Haut hat, findet oft nur schwerlich Pflegeprodukte, die die Haut nicht weiter reizen. CBD und CBG bieten hier eine sanfte Lösung. Aufgrund ihrer beruhigenden Eigenschaften können sie dazu beitragen, Hautirritationen und Rötungen zu reduzieren. Beide Stoffe interagieren mit dem Endocannabinoid-System der Haut, das eine Rolle bei der Regulierung verschiedener Hautfunktionen spielt. Diese Wechselwirkung kann zur Stärkung der Hautbarriere beitragen und empfindliche Haut schützen.

Die richtige Anwendung von CBD in der Hautpflege

Bei der Verwendung von Hanf in der Hautpflege ist es wichtig, hochwertige Produkte zu wählen und die richtige Dosierung zu beachten. Eine Konsultation bei einem Dermatologen kann dabei helfen, die besten Produkte für individuelle Hautbedürfnisse zu finden. Am besten startet man mit einer niedrigen CBD-Konzentration und beobachtet die Reaktion der Haut. Zudem sollte daran gedacht werden, dass Hanf eher als Ergänzung und nicht als vollständiger Ersatz für eine medizinische Hautpflege fungiert.

Weitere Tipps für eine strahlend-schöne Haut sind:

Stress vermeiden

Auf Nikotin verzichten

Alkohol nur in Maßen genießen

Eine gesunde Ernährung mit viel Vitaminen

Ausreichender Sonnenschutz

Wird das alles beachtet, dann ist das größte Organ unseres Körpers in Top-Form und hoffentlich ein schöner Spiegel der Seele.