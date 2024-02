Gewinnen Sie 3x 1 Monat MOVE PLUS Sport-Abo

Der jö.SPORTPASS ist da! Der jö Bonus Club bringt in Kooperation mit myClubs Österreich in Bewegung. Die 4,5 Millionen Club-Mitglieder können ab jetzt aus zwei Sport-Abos wählen: Aus dem Basisangebot „jö.SPORTPASS MOVE“ (49 Euro/ Monat) mit Zugang zu Fitnessstudios, Schwimmbädern, Boulderhallen sowie Eislaufplätzen und dem „jö.SPORTPASS MOVE PLUS“ (69 Euro/ Monat). Mit dem PLUS-Abo können zusätzlich täglich Kurse in Boutique Studios für Yoga, Pilates, Crosstraining und viele mehr gebucht werden. Wollen Sie das Angebot testen? Gesund&Fit verlost jetzt 3x 1 Monat MOVE PLUS.

Jetzt Mitspielen und die Super-Mitgliedschaft gewinnen!