Die Top-Themen des 4. GESUND&FIT Spezials auf oe24.TV.

Bereits zum vierten Mal gaben sich einige von Österreichs renommiertesten Gesundheitsexpert:innen ein Stelldichein im oe24.TV-Studio. Das GESUND&FIT Spezial stand diesmal unter dem Motto „Fit ins Frühjahr“. Weitere spannende Themen des gesund&fit-Health-Days waren die Empfehlungen zur 4. Covid-Impfung, Gesundtipps für die Augen, die moderne, medikamentenfreie Behandlung von Osteoporose sowie innovative Diabetes-Typ-2-Therapien.

Fitness-Geheimnisse der Profis und Promis

Ein Schwerpunkt lag auf der Reduktion von Extra-Kilos. Schließlich ist ein gutes Gewichtsmanagement eine der wichtigsten Säulen für ein langes, zufriedenes Leben. John-Harris-Gründer Ernst Minar gab bei oe24.TV-Moderator Volker Piesczek spannende Einblicke in die Fitness-Geheimnisse der Profis und Promis. Sukkus: Wer Gesundheit und Jugend erhalten möchte, der kommt ums Krafttraining nicht ­herum. Der Heilkraft der Aktivität widmet sich der Experte übrigens auch in seinem ersten Buch mit dem Titel: „Lebensmotor Bewegung“.

Video zum Thema: John Harris Chef Minar über Gesund abnemhen im Frühling

Abnehmen – was wirklich klappt

Einblick in andere lebenswichtige Motoren – und zwar in Kraft der Nährstoffe – gewährte Pharmazeutin und Ernährungs­expertin Magdalena Maria Adamer: Wer gut mit Spurenelementen, Vitaminen & Co. versorgt sei, der gehe energiegeladen und leichter durchs Leben.

Video zum Thema: Hartnäckige Corona-Kilos? So geht abnehmen!

Alles zum thema 4. Corona-Impfung

Der Wiener Mediziner und Impfspezialist Herwig Kollaritsch verriet, wem zu einer weiteren Covid-Impfdosis geraten wird, wie gut Geimpfte derzeit geschützt sind und was die nächsten Monate bringen.

Video zum Thema: Corona: Kollaritsch mit alle Infos zur vierten Impfung

Neue Hilfe bei Diabetes

Neuartige Diabetes-Arzneien sind in der Lage, das Herz zu schützen und Patient:innen dabei zu helfen, gefährliches Übergewicht zu verlieren. Diabetologin Primaria Dr. Claudia Francesconi klärte auf.

Video zum Thema: Francesconi über Diabetes: Wie neue Medikamente das Leben erleichteren

Sinnvolle Pflege im Fokus

Dagmar Rath, Expertin für das trockene Auge und die Schleimhäute, verriet, warum Augen- und Nasenpflege gerade jetzt besonders wichtig ist und wie diese gelingt.

Video zum Thema: Dagmar Rath erzählt warum Augen- und Nasenpflege wichtig sind

Neue Therapie bei Osteoporose

Andreas Hart, Experte für Medizinprodukte, sprach über eine neue, nicht-invasive, medikamentenfreie Therapie von Osteoporose mittels Vibrationstraining. Wie Low Intensity Vibration die Knochen schonend stärken kann.

Video zum Thema: Osteoporose: Andreas Hart im Interview

Die gesamte Sendung finden Sie hier: