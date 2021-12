Wie viel Sünde ist gesund?

Völlerei: „Eat food, mostly from plants, not too much“. Kaufen Sie Lebensmittel (so wie die Urgroßmutter) und keine Fertigprodukte. Keine Angst: Pflanzen haben ausreichend Eiweiß. Wenn Fleisch, dann so, wie es Konfuzius empfiehlt: von Tieren mit zwei oder gar keinen Beinen. Achtung vor Zucker, Salz und schlechten Fetten. Wollust



Wollust ist die unzeitgemäßeste Todsünde. Denn ein buntes erotisches Sexualleben fördert die Durchblutung, hebt die Hormonspiegel und fördert durch Berührungsreize die mentale Gesundheit. Aber beachten Sie auch hier: Die Dosis macht das Gift. Digitale Pornosucht ist eine von der WHO neu anerkannte Krankheit. Trägheit



Man muss unterscheiden zwischen der Muße (wichtige Kraft der Regeneration sowie Aufbau der Resilienz) auf der einen Seite und der Trägheit des „toxischen Sitzens“. Dieses gilt heute schon als das „neue Rauchen“. Als Hormonexperte muss man aber immer auch an körperliche Erkrankungen denken, wie Schilddrüsenunterfunktion und Ähnliches. Zorn



Zorn ist zum einen Lebensenergie. Zum anderen, wenn chronisch: negativer Stress pur. Hier gilt noch immer: Stress ist der Killer Nummer eins.“ Deshalb ist es wichtig, Entspannung zu lernen. Erste Maßnahme gegen ein Burnout: Ein Langzeiturlaub. Suchen Sie für sich zudem die richtige Form der Regeneration, z. B. Meditation, Yoga – oder einfach: Übungen für sehr langsames Atmen. Gier



Die Gier (Habsucht) verkürzt das Leben, weil sie chronischen Stress auslöst. Die weltweit stark diskutierte Klima- und Energiekrise mit fatalen Auswirkungen auf die Gesundheit zeigt, dass die sogenannten Todsünden, allen voran, Gier und Hochmut, die größten Beschleuniger darstellen. Der Ausweg aus der Habsucht: die eigene Gier erkennen und sie zu Ende denken (mehr Geld oder Besitz bringt nicht mehr Glück). Neid



Der Neid ist die tabuisierteste Todsünde. Neid kann den Menschen, wie der Volksmund sagt, „verzehren“. Die kleine Schwester des Neides, ist, wie schon Shakespeare wusste, die Eifersucht. Ein wenig Neid kann anregend wirken, wenn man aussprechen kann: „Ich will auch“. Im Alter sollte man lernen, von Dingen loszulassen, die man nicht mehr ändern oder erreichen kann. Dafür gibt es die neue Form der „Weisheitstherapie“ (Anm.: Entwicklung kognitiver Strategien, die ein Reframing ermöglichen, umgangssprachl.: Vergeben & Verzeihen). Hochmut



Liebe kann unkritisch machen – die Selbstliebe auch. Das ist der Ausgangspunkt des Narzissmus. Und dieser kann einen Flächenbrand erzeugen und toxisch für sich selbst als auch für die Umgebung sein. Deshalb lernen Sie unbedingt mit Ihrem Selbst in Freundschaft zu treten. Wahre Freunde sind ehrlich zueinander.