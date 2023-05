× Wie Heilkräuter Kräfte & Schönheit vereinen

Heilpflanzen am Balkon sind nicht nur dekorativ, sondern bieten auch zahlreiche medizinische Vorteile.

Kräuter verwandeln sogar den kleinsten Balkon in eine grüne Oase. Das duftende Grün ist eine Wohltat für das Auge und zugleich eine hochpotente Naturapotheke.

Viele Alltagsbeschwerden, wie u. a. Migräne, lassen sich mit gängigen Küchenkräutern wie Salbei, Minze, Lavendel, Rosmarin und Zitronenmelisse lindern. Die Redaktion teilt bewährte Heilrezepte.

Lavendel

Lavendelblüten wirken angstlösend, antimikrobiell, antidepressiv, durchblutungsfördernd, entblähend, insektizid, krampflösend, kreislaufanregend, nervenschützend, schmerzlindernd und verdauungsfördernd. Sie wirken beruhigend auf das Zentralnervensystem und helfen daher u.a. bei Stress und Schlafstörungen. Lavendeltinktur bei Blähungen: Eine Handvoll getrocknete Lavendelblüten in ein sauberes Glas füllen und mit 200-300 ml hochprozentigem Alkohol vollständig bedecken. Das Glas verschließen und gut schütteln. etwa 4 Wochen an einem kühlen, dunklen Ort lagern und immer wieder schütteln. Danach durch einen Kaffeefilter abgießen, das zum Schluss gut ausgepresst wird. Die Tinktur mit einer Pipette in saubere, dunkle Flaschen füllen. Dreimal täglich zehn bis 20 tropfen nehmen.

Melisse

Aufgrund des frischen Zitronenaromas wird dieses Heilkraut "Zitronenmelisse" genannt. Beliebt ist sie wegen ihres Geschmacks zudem als Küchenkraut. Sie hellt die Stimmung auf, entspannt, fördert das Gedächtnis sowie die Konzentration und ist daher das perfekte Anti-Stress-Kraut. Die Melisse lindert sogar nervös bedingte Magenbeschwerden. Tranquilizer für einen guten schlaf. Die Melisse mit 200 Milliliter heißem Wasser übergießen und zugedeckt 10 Minuten ziehen lassen. Vor dem Zubettgehen den abgekühlten Tee in kleinen Schlucken trinken.

Salbei

Abgeleitet vom lateinischen Wort "Salvere", also heilen. Salbei wirkt antibakteriell, antimykotisch, antiviral, antioxidativ, zusammenziehend, entzündungshemmend, schweißhemmend. Kompresse bei Bindehautentzündung. 1 TL getrockneten Salbei mit 150 ml kochendem Wasser übergießen und den Aufguss 10 Min. abgedeckt ziehen lassen. Um alle Teereste zu entfernen, durch einen Kaffeefilter abgießen und im Kühlschrank abkühlen lassen. Ein sauberes Wattepad zuerst in den Salbeiaufguss tunken und danach für etwa 15 Min. auf das Auge legen. Die Kompresse alle 5 Min. erneuern und die Prozedur zwei-bis dreimal täglich für 2-3 Tage wiederholen.

Rosmarin

Das Kraut wirkt tonisierend, durchblutungsfördernd, spasmolytisch (krampflösend), choleretisch (galleflussfördernd), antihepatotoxisch (gegen Lebergifte wirksam), leicht antiviral und antibakteriell. Durch die Einnahme von Rosmarin kann man die Gedächtnisleistung verbessern und einen niedrigen Blutdruck regulieren. Außerdem hilft das Kraut bei Migräne. Rosmarintee gegen Migräne. 1 TL getrocknete oder 2 TL frische Rosmarinblätter mit 150 ml kochendem Wasser abgedeckt 5 bis 10 Minuten ziehen lassen. Danach schluckweise trinken (bis zu drei Tassen täglich), bis die Migräne vorbei ist.

Minze

Die Blätter und Blüten der Pfefferminze wirken antioxidativ, antiseptisch, beruhigend, blähungstreibend, durchblutungsfördernd, entzündungshemmend, galletreibend, krampflösend und kühlend. Zum Einsatz kommt das Kraut hauptsächlich bei Magen-Darm-Beschwerden, doch es hilft auch als Haarspülung gegen schuppige Kopfhaut. Spülung gegen Schuppen: EL frische Blätter mit 1 l kochendem Wasser übergießen und den Aufguss 10 Min. abgedeckt ziehen lassen. Danach abseihen und auf Körpertemperatur abkühlen lassen. Die Haare gründlich damit spülen, dann mit einem Handtuch auf dem Kopf 15 Min. einwirken lassen und je nach Bedarf wiederholen.