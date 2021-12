Wie darf und sollte der Staat Ernährungsgewohnheiten beeinflussen?

Im Kampf gegen das Coronavirus nimmt der Staat aktiv Einfluss auf die Gesundheitsprävention des einzelnen Bürgers.

Konsequenterweise fordern einige angesichts dieser Entwicklung nun auch staatliche Regulationen zur Bekämpfung anderer Gesundheitsleiden. Vor allem ernährungsbedingte Erkrankungen sind in diesem Kontext ein beliebtes Stichwort.



Von Übergewicht bis zu Arteriosklerose, Gicht und Diabetes ist innerhalb der Alpenrepublik etwa die Hälfte aller Krankheiten ernährungsbedingt. Laut aktuellen Erkenntnissen sind schlechte Ernährungsangewohnheiten wie hoher Zuckerkonsum genauso gefährlich wie Rauchen. Diskutiert wird vor diesem Hintergrund bereits seit Jahren die Einführung einer Zuckersteuer. Inwieweit kann und sollte der Staat tatsächlich für ausgewogene Ernährung sorgen?



Wieso Ernährung keine freie Entscheidung ist



Die Forderung ist nicht neu. Viele Wissenschaftler meinen seit Langem, dass sich der Staat entschlossener für gesunde Ernährung einsetzen sollte. Das vor allem, weil ernährungsbedingte Erkrankungen innerhalb Österreichs seit Jahren ansteigen. Weltweit betrachtet gehen jährlich mehrere Millionen Sterbefälle auf Fehlernährung zurück. Tatsächlich könnte sich der Staat dagegen einsetzen, indem er an den politischen Rahmenbedingungen der Ernährung schraubt. Inwieweit die staatliche Regulierung der Nahrungsaufnahme zulässig und wünschenswert wäre, bleibt dennoch eine Streitfrage.



Dem Großteil aller Verbraucher ist bewusst, dass ausgewogene Ernährung und die Zubereitung gesunder Gerichte bedeutend zum körperlichen und geistigen Wohlbefinden beitragen. Wirklich gesund ernährt sich trotzdem nicht jeder – ob nun wegen allerorts wartender Versuchungen oder fehlender Zeit. Das ist ihr gutes Recht, meinen die einen. Andere beharren darauf, dass die Ernährung über die freie Entscheidung des Einzelnen hinausgeht. Reine Privatsache sind Ernährungsfragen tatsächlich nicht. Denn ohne politische Regulationen erschwert das Umfeld eine nachhaltige und gesunde Nahrungsauswahl, meinen Verbraucherschützer. Beeinflusst werden die Ernährungsentscheidungen österreichischer Verbraucher Experten zufolge beispielsweise automatisch durch



• die hohe Verfügbarkeit ungesunder Nahrungsmittel wie Softdrinks, Snacks, Fastfood und Süßigkeiten.

• das Preisdumping im Hinblick auf ungesunde Lebensmittel.

• die intensiven Werbemaßnahmen größerer Hersteller.

• die Angewiesenheit auf ungesunde Kantinen-Angebote.



Um Einflussfaktoren wie diese zu eliminieren, könnte der Staat beispielsweise Beschränkungen für die Werbung erlassen, Regeln für Kantinen einführen oder Steuern auf fett- und zuckerreiche Nahrung erheben. Bisher wurde wie im Nachbarstaat Deutschland trotzdem eher auf die freiwillige Selbstverpflichtung der Verbraucher und Industrie gesetzt.



Diese ernährungspolitischen Maßnahmen sind denkbar



Im Hinblick auf die staatliche Förderung einer gesunden Ernährung steht Österreich im internationalen Vergleich eher schlecht da. Als internationaler Bewertungsstandard gilt in dieser Hinsicht der Food Environment Policy Index (Food-EPI), der bisherige ernährungspolitische Maßnahmen mit international anerkannten Methoden zur Herstellung einer gesunden Ernährungsumgebung vergleicht. Unter anderem wird hierbei das Lebensmittelangebot im Einzelhandel und innerhalb der Gastronomie berücksichtigt. Auch die steuerliche Preisgestaltung und etwaige Subventionen bei der Regulierung von Lebensmittelwerbung spielen für die Einschätzung eine Rolle. Zur Schaffung eines gesundheitsförderlichen Ernährungsumfelds könnte die Regierung beispielsweise



• ein qualitatives und kostenloses Verpflegungsangebot in öffentlichen Einrichtungen und Schulen finanzieren.

• mit einer Mehrwertsteuerreform gesunde Lebensmittel wie Gemüse niedriger besteuern.

• eine Softdrinksteuer einführen.

• Lebensmittelwerbung strenger regulieren.



In Ländern wie Frankreich wurde neben einem Nutri-Score im Sinne farblicher Nährwertkennzeichnungen auf der Verpackungsvorderseite von Lebensmitteln beispielsweise längst eine Zuckersteuer eingeführt. Ähnlich verhält es sich in Mexiko, der Republik Irland und Großbritannien.



Aufklärung als Grundsäule der Ernährungspolitik



Unabhängig vom Land obliegt auch die Aufklärung und Bildung hinsichtlich Ernährungsfragen dem Staat. Erst mit genügend Wissen kann sich der Durchschnittsbürger frei und bewusst für bestimmte Lebensmittel entscheiden. Seit Gesundheits- und Ernährungsfragen medial vermehrt beleuchtet werden, gibt die Mehrzahl aller Bürger an, sich eher gesund zu ernähren. Schon 2016 hielt Markt Meinung Mensch im Rahmen einer Umfrage fest, dass sich hierzulande drei von vier Menschen als ernährungsbewusst bezeichnen würden. Das Journal für Ernährungsmedizin kam im Jahr 2000 zu ähnlichen Schlüssen. Trotzdem stuften die Umfrageleiter das Essverhalten der Mehrzahl aus präventiver und ernährungswissenschaftlicher Sicht als suboptimal ein.



In fast allen Bevölkerungsgruppen war die Zufuhr an Fett, Eiweiß, Cholesterin (durch Fleisch- und Wurstwaren) sowie Kochsalz (aus Knabbereien) zu hoch. Ballaststoffe aus gesunden Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten und Vollkornbrot schafften es zur selben Zeit kaum auf den Speiseplan. Zugleich wurde Fertigware mit geringer Nährstoffdichte von zahlreichen Umfrage-Teilnehmern gerne konsumiert. Und das, obwohl die Mehrheit ausdrücklich auf gesunde Ernährung achtete. Eine aktuellere Umfrage von Marketagent.com im Auftrag der VeggieMeat hält fest, dass mittlerweile mehr als 80 Prozent Interesse an gesundem Essen haben. Trotzdem erklären nur zehn Prozent, sich wirklich bewusst zu ernähren. Inwieweit dies mit mangelnder Aufklärung zu tun hat, lässt sich pauschal nicht beantworten. Dank Institutionen wie der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung gibt es bundesweit zumindest Beratungs- und Informationsangebote.