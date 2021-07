Starke Venen trotz Hitze

Spezialist Prof. h. c. Dr. Flor gibt Aufschluss:

1. Bewegung für die Beine

Wadenmuskelpumpe Damit die Venen gesund bleiben, ist Bewegung sehr wichtig. „Aktivieren Sie die sogenannte ‚Wadenmuskelpumpe‘: Wenn Sie sitzen, lassen Sie die Fersen am Boden und ziehen Sie die Zehen weit nach oben. Dadurch spannt sich der Wadenmuskel und drückt das Blut hinauf zum Herzen“, empfiehlt Prof. h.c. Dr. Alexander Flor, Facharzt für Chirurgie und Spezialist für Venenerkrankungen. Diese kleine Übung können Sie mehrmals über den Tag machen. Venengesunde Sportarten sind außerdem Schwimmen, Wandern, Radfahren und Nordic Walken. 2. Beine entlasten

Höhenlage Um den Beinen eine Auszeit zu gönnen, legen Sie diese so oft wie möglich hoch. Ein schnell wirksamer Tipp bei stark geschwollenen Beinen: Legen Sie sich rücklings auf den Boden, strecken Sie die Beine in die Luft und stützen Sie die Fersen an eine Wand oder an eine Tür. Dadurch fließt das „abgesackte“ Blut aus den Beinen zum Herzen zurück und die Gefäße werden wieder entlastet.



3. Hilfe von innen

Starke Venen Trinken ist nicht nur für einen gesunden Organismus wichtig, auch die Beine begrüßen eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Mindestens 1,5 Liter pro Tag am besten in Form von Wasser oder ungesüßten Tees halten das Blut flüssig. „Trinkt man wenig, wird das Blut eingedickt. Das kann leicht zum Stocken des Blutes und zu einer Thrombose führen“, warnt der Experte. Ebenso ist eine fettarme, ballaststoffreiche Ernährung mit viel Obst und Gemüse wichtig, da das für eine gute Verdauung sorgt und die Venen stärkt. Auf übermäßigen Alkohol und Nikotin sollte man verzichten. 4. Kälte statt Hitze

Hitze meiden Wechselduschen sind eine Wohltat für geschwollene Beine, sie regen nämlich die Durchblutung an: „Nach dem heißen Duschen oder dem Bad die Beine mit einem Schwall kaltem Wasser abspülen“, rät Prof. Flor. Durch die Wärme ausgedehnte Venen ziehen sich aufgrund des Kältereizes wieder zusammen. Generell gilt: Bei Venenproblemen Hitze in Form von Sonnenbädern und Saunen meiden. 5. Kleidung und Schuhe

Nicht zu eng Von enger Kleidung ist vor ­allem an Hüfte und Beinen abzuraten. Lieber auf weites, bequemes Gewand ­setzen – besonders bei einer langen Flug– oder Autoreise. Hier werden spezielle Kompressionsstrümpfe empfohlen. 6. Venenfunktion überprüfen

Check Bei Beschwerden wie häufig geschwollenen Beinen, Besenreißern oder Verhärtungen an Knöcheln sollten Sie einen Venenspezialisten, eine -spezialistin aufsuchen und die Venen überprüfen lassen. Die tiefen Bein– und Stammvenen werden mit einem Ultraschallgerät (völlig schmerzlos) untersucht und eine geeignete Therapie sowie eine adäquate Reisevorbereitung kann empfohlen werden. Prof. h.c. Dr. Alexander Flor, Facharzt für Chirurgie und Spezialist für Venenerkrankungen; venenpraxis.at