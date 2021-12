So beugen Sie dem Silvesterkater vor

❯ Nicht Mischen



Trinken Sie nicht zu viel Alkohol. Mischen Sie niemals Sekt, Wein, Bier und Schnaps wild durcheinander. Bleiben Sie immer bei derselben Wein- oder Sektmarke. Vermeiden Sie kohlensäurehaltige Mineralwässer dazu. Kohlensäure beschleunigt die Wirkung und Aufnahme des Alkohols. ❯ Kräuter-Kur Sehr wichtig ist eine vorbeugende Kräutertee-Kur zum Stärken der Leber. Trinken Sie einen Tag lang einen Liter Mariendisteltee (aus der Apotheke) ungesüßt. Die Bitterstoffe des Kräutertees helfen der Leber, den Alkohol abzubauen. Das kann auch der Brottrunk (Reformhaus, Drogeriemarkt) mithilfe seiner schützenden Brotsäure-Bakterien. Die haben ein beachtliches Entgiftungspotenzial. ❯ Rote-Rüben-Saft



Trinken Sie mehrmals am Tag zu Hause ein Glas Rote-Rüben-Saft. Der ­Eiweißbaustein Betain in der Roten Rübe beeinflusst positiv den Fettstoffwechsel und entlastet die Leber bei ihrer Entgiftungsarbeit. Betain ist nicht zu verwechseln mit dem roten Farbstoff Betanin in der Roten Rübe, der uns vor Erkältungen schützt ❯ Hartes Ei



Ein altes sehr wirkungsvolles Hausmittel, ehe man in die Silvesternacht startet: Schälen Sie ein hartes Ei und schneiden Sie es in zwei Hälften. Nehmen Sie das Eigelb heraus und geben Sie in die Eiweiß-Mulde: ein paar Tropfen Apfelessig, ein paar Tropfen Olivenöl und einen Klacks Senf. Dann legen Sie das Eigelb wieder an seinen Platz und essen – unter gutem Kauen – das ganze Ei. Das ist eine gute Grundlage, damit man den Alkohol besser abbaut. ❯ Supertrick



Ehe Sie sich in die Silvesternacht stürzen, kauen Sie drei Mal im Stundentakt ein Stück Vollkornbrot, auf das Sie fünf Tropfen Nux vomica geträufelt haben. Das ist die flüssige homöopathische Tinktur aus der Brechnuss.