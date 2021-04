Zum 9. Mal zeichnet die Patienten-Plattform DocFinder Österreichs beliebteste Mediziner aus. In Teil 1: die Ergebnisse aus Wien.

Seit bereits über einem Jahrzehnt haben Österreichs Patienten auf der Plattform DocFinder. at die Möglichkeit, ihre Erfahrungen zu teilen, Empfehlungen abzugeben und so andere bei der Arzt­suche zu unterstützen. Anhand dieser Bewertungen kürt das Patienten-Portal im Rahmen des „Patients’ Choice Awards“ einmal jährlich Österreichs beliebteste Mediziner. Im vergangenen Jahr verordnete DocFinder dem Ranking ob der Pandemie eine Ruhepause. Dieses Jahr ist die Liste wieder zurück. „Für diesen Award“, so erklärt DocFinder-Gründer und Geschäftsführer Dipl.-Kfm. Gerald Timmel, „wurden über 70 Millionen Patientenanfragen (Anm.: Page Impressions) und ca. 500.000 Bewertungen auf unserer Plattform DocFinder.at berücksichtigt.“ Ausgezeichnet werden insgesamt 1.300 Ärztinnen und Ärzte aus 35 Fachrichtungen und neun Bundesländern.

Die Top-Ärzte von A bis Z

gesund&fit gibt in dieser und den kommenden zwei Ausgaben einen österreichweiten Überblick. Vorgestellt werden die topgerankten Mediziner aus den Bereichen Allgemeinmedizin, Allgemeinchirurgie, Augenheilkunde, Dermatologie, Gynäkologie, HNO, Kardiologie, Lungenheilkunde, Orthopädie, Pädiatrie, Plastische Chirurgie, Unfallchirurgie, Urologie und Zahnmedizin. Das komplette Ranking gibt’s auf DocFinder. at.

Die Top-Ärzte Wiens