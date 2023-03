Mittagstief überwinden: So gelingt's!

Nach dem Mittagessen leiden viele Menschen am Mittagstief – sie sind müde und unkonzentriert. Wir zeigen die besten Tipps um mit Power durch den Nachmittag zu kommen!

Die Uhr schlägt endlich zwölf und lädt uns zur Mittagspause ein. Einfach kurz vom Alltagsstress abschalten, etwas essen und die Batterien wieder aufladen, um es noch durch den restlichen Arbeitstag zu schaffen – so zumindest in der Theorie. In der Realität raubt uns die tägliche Mittagspause allerdings oft unsere Energiereserven, und macht die Müdigkeit am Nachmittag besonders bemerkbar. Die Augenlider werden schwer, die Gedanken verlaufen in Zeitlupe, und sind wir im Homeoffice, sieht die Couch plötzlich viel gemütlicher aus als der Arbeitsplatz.

Aber warum fühlen wir uns trotz Mittagspause so müde und wie können wir das allbekannte Mittagstief überwinden? Wir verraten es dir.

Warum fühlen wir uns nach der Mittagspause träge?

Nach der wohlverdienten Pause könnten viele direkt wieder ins Bett. Grund dafür ist schlichtweg, dass der Körper in diesem Moment mit anderen Dingen beschäftigt ist, wofür er viel Energie benötigt. Schuld daran sind vor allem Magen und Darm, die an der Verdauung des Mittagessens arbeiten. Dafür müssen entsprechende Organe gut durchblutet werden, wodurch andere eher wegstecken müssen – unter anderem dein Gehirn. Das erklärt die Konzentrationsschwierigkeiten am Nachmittag. Kein Wunder also, dass wir in unserem Mittagstief nichts mehr wollen als ein Nickerchen.

Mittagstief überwinden: 4 Tipps

1. Bewegung

Bewegung schadet nie, allerdings muss es nicht gleich ein Workout im Fitnessstudio sein. Selbst ein kurzer Spaziergang im Büro, die Stiegen auf und ab, oder eine kurze Dehnung um den Körper aufzulockern helfen schon. So wird der Körper langsam wach und dem Mittagstief wird aktiv entgegengewirkt.

2. An die frische Luft

Sauerstoffversorgung spielt bei der Verdauung eine große Rolle. Um ein bisschen nachzuhelfen, ein paar Minuten die Fenster aufmachen und frischen Wind in das Zimmer lassen. Die Luftzirkulation trägt den alten Mief ins Freie und hilft, klarere Gedanken zu fassen.

3. Mahlzeiten mit Bedacht wählen

Eine herzhafte Mahlzeit auf dem Mittagstisch kann verlockend sein. Doch obwohl sie während des Essens richtig guttut, trägt sie kurze Zeit später zum Mittagstief bei. Daher sollte man lieber leichtere Gerichte wählen, welche gut verdaulich sind und dem Körper nicht zu viel Energie kosten. Je weniger die Zutaten verarbeitet wurden, desto besser ist es später für die Konzentrationsfähigkeit am Schreibtisch. Deswegen beispielsweise, wenn möglich, lieber zu Vollkornnudeln als normalen oder zu Kartoffeln statt Pommes greifen.

4. Ins kalte Wasser springen

Wenn es doch hart auf hart kommt und zu härteren Mitteln gegriffen werden muss, ist kaltes Wasser der beste Freund. Dafür muss kein See in der Nähe sein. Einfach beim Waschbecken auf der Toilette den Wasserhahn so kalt wie möglich aufdrehen und auf Gesicht und Nacken spritzen. Der Temperaturschock holt einen garantiert aus der Müdigkeit. Manchmal muss man eben doch einfach ins kalte Wasser springen!