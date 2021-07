Während der Corona - Krise Depressionen vorbeugen

In einer neuen Studie, welche während des Lockdowns durchgeführt wurde, wurde festgestellt, dass Musik einen deutlichen Beitrag zur Bewältigung der Krise leistet, da sie die Psyche stärkt.

Studie erkennt Zusammenhang zwischen Musikverhalten und Bewältigung sozialer Isolation

Während des ersten Lockdowns wurden 5.000 Menschen aus vier europäischen Ländern, Indien und den USA online zu ihrem Umgang mit Musik in der Corona – Pandemie befragt. Die Ergebnisse dieser Studie sind in der Fachzeitschrift „Humanities and Social Sciences Communications“ nachzulesen. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass mehr als die Hälfte der ProbandInnen angab, Musik zur Bewältigung emotionaler Belastungen während der Krise zu verwenden.

Nicht die Musik an sich, sondern das darauf bezogene Verhalten ist der Schlüssel

Entgegen den Erwartungen ist nicht das Stück selbst der Schlüssel zu einer psychischen Krisenbewältigung, sondern die Art und Weise wie Menschen während der Krise ihr Musikverhalten verändert haben. Dabei werden zwei verschiedenen Typen unterschieden, die bei ein und demselben Menschen jedoch stimmungsabhängig öfter vorkommen können.

Typ 1

Menschen, die psychisch schwerer unter der Pandemie leiden, bewältigen mit Musik besonders die depressiven Gefühle, Angst sowie Stress. Diese Strategie funktioniert besonders beim MusikHÖREN.

Typ 2

Menschen, die die Pandemie nicht so stark emotional tangiert, nutzen Musik hingegen als Mittel einer sozialen Interaktion, welche während der Krise nur eingeschränkt möglich ist. Diese Strategie funktioniert sowohl beim MusikHÖREN, als auch beim MusikMACHEN. Beim Musizieren kann darüber hinaus auch noch über sich selbst reflektiert werden und ist somit eine ideale Entspannungsmöglichkeit.

Corona-Musik als neue Form der Bewältigung

Neu sind auch die entwickelten „Corona-Songs“, welche entweder in der Coronazeit in Bezug auf die Pandemie neu geschrieben wurden oder alte Songs, die während der Pandemie für die Situation umgeschrieben wurden. Diese neue Corona – Musik bietet die Möglichkeit sich mit dem Thema in Ruhe auseinanderzusetzen und die ganzen Vorkommnisse und Einschränkungen bewältigen zu können.