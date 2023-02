Ist Alkohol während der Fastenzeit erlaubt?

Von Aschermittwoch bis Ostern gilt die 40-tägige Fastenzeit. Aus der religiösen Tradition wurde ein Lifestyle-Trend, wobei Menschen beispielweise auf Fleisch oder Süßes verzichten. Die meisten Menschen verzichten während der Fastenzeit allerdings auf Alkohol.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei: Schluss mit Partys, Alkohol und "Ungesundem". Nach dem Karneval beginnt für viele die Fastenzeit, eine Phase des bewussten Verzichts.

Woher kommt die Fastenzeit?

Traditionell gesehen bezog sich der Verzicht auf die Ernährung. Es wurde generell weniger gegessen; besonders Fleisch und Alkohol wurden verpönt. Stattdessen kamen Fisch und vegetarische Speisen auf den Tisch. Die katholische Kirche legt vor Allem Wert auf den Verzicht am Aschermittwoch und Karfreitag. Aus religiöser Tradition wurde über die Jahre ein Lifestyle-Trend. Daher nutzen mittlerweile nicht nur Christen die 40 Tage um auf einen gesünderen Lebensstil zu setzten und auf "Ungesundes" zu verzichten. Worauf verzichtet wird, ist jedem selbst überlassen. An Platz 1 ist jedoch der Alkohol.

Ist Alkohol während der Fastenzeit verboten?

Bei der Frage, ob Alkoholkonsum während der Fastenzeit erlaubt ist, spalten sich die Geister. Traditionell gesehen, sollte man während den 40 Tagen ganz die Finger von dem Glas Wein oder dem Feierabendbier lassen. Aber auch hier meinen manche, an Sonntagen sei Alkohol in Maßen erlaubt. Aus der religiösen Sicht, wurde an Fastentagen sogar vermehrt Alkohol getrunken. Der Grund: Der hohe Malzgehalt des Bieres machte satt, wodurch sich die Fastenzeit besser ertragen ließ. Generell aber tut ein Verzicht, egal ob ganz oder nur teilweise, Körper und Psyche gut.

Alkohol-Verzicht: Das sind die Vorteile

Viele Menschen, die eine Zeit lang auf Alkohol verzichten, berichten häufig, dass sich die Schlafqualität verbessert. Auch für diejenigen die Abnehmen wollen, sei Alkohol-Verzicht hilfreich. Forschende der Universität Sussex stellten ebenfalls fest, dass Alkoholverzicht unter anderem zu niedrigerem Blutdruck, höherer Konzentrationsfähigkeit und einem besseren Hautbild führte. Schon nur ein paar Wochen ohne Alkohol tragen dazu bei, den eigenen Umgang damit zu hinterfragen und bewusster zu konsumieren. Durch das entlasten der Organe ergibt sich die Fastenzeit daher ideal dafür, dem Körper eine Erholung zu gönnen.