Ihr Health-Guide für die Feiertage

1. Abstand halten Halten Sie Abstand zu anderen ein: mindestens einen Meter, besser mehr, sollte sein – besonders bei Risikogruppen gilt Vorsicht. Auch symptomfreie Menschen können Krankheitsüberträger sein! 2. Hände waschen & nicht ins Gesicht fassen Mehrmals tägliches Händewaschen ist eine der effektivsten Maßnahmen im Schutz gegen eine Ansteckung. Handelsübliche Seife schädigt die Virenstruktur ausreichend, um sie unschädlich zu machen – allerdings nur, wenn gründlich gewaschen wird. Zum Abtrocknen am besten Einwegtücher verwenden oder das eigene Handtuch. 3. Mund-Nasen-Schutz Der Mund-Nasen-Schutz (MNS) dient primär dem Schutz anderer durch das physische Zurückhalten von potenziell infektiösen Tröpfchen beim Atmen, Sprechen oder Husten. Überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen, ist er empfehlenswert. Ein wiederverwendbarer MNS sollte aus 100-prozentiger Baumwolle bestehen, damit er hygienisch gereinigt werden kann. Der MNS sollte während des Tragens nicht berührt werden und möglichst direkt nach dem Ablegen desinfiziert. Beim Abnehmen und Anlegen nur an den seitlichen Fixierungen berühren. Nie die Innenseite berühren! 4. Nies- & Hust-etikette Ein Huststoß kann unzählige Sekretpartikel in der Luft verteilen. Um dies möglichst einzugrenzen und die eigenen Hände sauber zu halten, sollten Sie entweder in Ihren gebeugten Ellenbogen niesen/husten oder in ein Taschentuch, das anschließend sofort entsorgt wird. 5. Frische Luft Frischluftzufuhr kann die Virenlast in Räumen stark reduzieren – und damit auch das Ansteckungsrisiko. Häufiges Stoßlüften wirkt!