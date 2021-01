Gute Menschen sind gesünder als Egoisten

Die Corona-Krise habe uns vor Augen geführt, wie wichtig es sei, „gut“ zu sein. Nur Güte unseren Mitmenschen, anderen Lebewesen und dem Planeten gegenüber helfe uns bei der Bewältigung der großen Aufgaben, die vor uns liegen, so Prof. DDr. Johannes Huber. Anhand neuester Studien belegt der studierte Mediziner und Theologe im Buch „Das Gesetz des Ausgleichs“, dass diejenigen, die sich nicht vom Egoismus leiten lassen, von einer guten physischen sowie psychischen Gesundheit profitieren können.

Den Charakter fit halten

Spirituelle Traditionen sind überzeugt, dass die ständige Arbeit an uns selbst zu Selbsterkenntnis sowie einem besseren menschlichen Verhalten führt, erklärt der Buchautor. Der moderne Lebensstil jedoch toleriere egoistisches Verhalten: Fluchen sei in Ordnung, Lügen normal und Werten sowie Urteilen haben Hochkonjunktur. Ein solches Verhalten wirke sich jedoch ungünstig auf unsere Gesundheit aus, denn „es ist der Geist, der sich den Körper baut“ (Friedrich Schiller). Somit ist Prof. Huber zufolge „Charakterfitness“ gefragt. So solle man Aggressionen nicht mit Aggression beantworten. Es sei wissenschaftlich evident, dass man gesünder lebe, wenn man darauf verzichte. Das Herzinfarktrisiko werde signifikant durch Zorn erhöht, der Blutdruck steige und der Atem werde heiß. Dadurch versetze man seiner Gesundheit den Todesstoß. Denn das Herz sei das Organ der Liebe und es gebe auf, wenn der Groll zur treibenden Kraft werde. Ein weiteres unethisches Verhalten, das uns schadet, ist Lügen, so der Arzt. Denn es verändere laut einer Studie des University College London das Gehirn – es gewöhne sich an die Schwindeleien. Wissenschaftlern der University of Notre Dame zufolge seien Menschen, die weniger lügen, entspannter, angstfreier, haben seltener Kopfschmerzen und weniger depressive Stimmungen. Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen verbesserten sich darüber hinaus. Ist man ehrlich, so könne man auch besser schlafen. Weiters thematisiert Prof. Huber Geiz und Gier, die uns ebenfalls, wie vom britischen Psychiater und Philosophen Neel Burton nachgewiesen, krank machen. Erschöpfung, Angstzustände, Depressionen und Verzweiflung wären die Folge davon.Gerade in der jetzigen Zeit sei es wichtig, ein positives Mindset zu besitzen, den Gedankenmüll loszuwerden und Gutes zu tun – im Sinne unserer eigenen Gesundheit sowie zum Wohle der gesamten Menschheit.