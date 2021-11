Der 3. GESUND&FIT TAG: steht im Zeichen der Balance und Gesundheit in der kalten Jahreszeit. Wie immer mit dabei: hochkarätige Expert:innen.

Was kann ich tun, um mein Immunsystem effektiv zu stärken? Wie halte ich mich jung, vital und schön und wie bleibe ich so lange wie nur möglich von Beschwerden und Erkrankungen verschont? Diese und viele weitere Fragen beantworten einige von Österreichs renommiertesten Gesundheitsexpert:innen beim 3. GESUND&FIT TAG auf oe24.TV. Am 5. Dezember sind unter anderem im TV-Studio zu Gast: Fitness-Pionier Ernst Minar (John Harris Fitness), der Nährstoff-Spezialist DDr. Dietmar Rösler, TV-Gynäkologe Dr. Armin Breinl, Augenexpertin Dagmar Rath sowie Prim. Dr. Bruno Pramsohler (BLEIB BERG Health Retreat).