Gesunder Schulstart

Der Schulalltag 2020 wird nicht nur von viel Lernstoff und neuen Eindrücken, sondern auch vom Umgang mit der Pandemie geprägt sein. Im Schulstart-Extra finden Sie wertvolle Tipps, die Ihr Kind von Grund auf stärken und fit für die neue Normalität machen.

Auch wenn die Regierung für das neue Schuljahr „normalen Regelbetrieb“ ankündigte und sich im Vorfeld gegen großflächige Schulschließungen aussprach: Schüler und Eltern stehen vor zahlreichen Unbekannten. Neue Regeln und Vorsichtsmaßnahmen bestimmen die neue Normalität – den Alltag mit Covid-19.



Die Studienlage rund um das neue Coronavirus SARS-CoV-2 steckt noch in ihren Kinderschuhen. Fest zu stehen scheint jedoch, dass infizierte Kinder und Jugendliche vermutlich im Schnitt eine ähnlich hohe Viruslast wie Erwachsene hätten. Wenn in der kälteren Jahreszeit Koinfektionen wahrscheinlicher werden und insgesamt mehr gehustet und geniest wird, könnten auch die meist asymptomatisch erkrankten Kinder verstärkt zu „Treibern der Verbreitung“ werden.



Dies verändert den Schulalltag grundlegend. Er wird geprägt sein von physischer Distanz. Voraussichtlich auch von Ungewissheit. Corona-Tests in Form eines „Gurgeltests“ (Anm.: siehe auch Infos Seite 14) – v. a. im Rahmen von Screening-Programmen – werden am Stundenplan stehen. Als ob das nicht alles genug wäre: Mit Beginn eines neuen Schuljahres warten viele neue Gesichter, eine Flut an Informationen sowie Aufgaben. Der neue Lebensabschnitt verlangt Disziplin (der lateinische Ausdruck „disciplina“ bedeutet Schule), Stehvermögen und Sitzfleisch, was dem jungen Organismus Höchstleistungen auf allen Ebenen abverlangt. Ein Balanceakt, den es zu meistern gilt. Unterstützung dabei bietet ein gesunder Lebensstil: Dazu zählen eine gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung, Stressreduktion und die richtige Hygiene.



gesund&fit gibt auf diesen Seiten einen umfangreichen Überblick mit wertvollen Präventionstipps der Experten.

Gesundheitsrisiken erkennen …

… und zwar auch abseits von Corona! Regelmäßige Aktivität ist ein Lebenselixier für Jung und Alt. Eine aktuelle Untersuchung zeigt allerdings, dass Kinder, egal welchen sozioökonomischen Hintergrunds, bis zu 11,4 Stunden täglich sitzen. Weniger als ein Fünftel (17,4 Prozent erfüllt die WHO-Bewegungsempfehlung von täglicher körperlicher Aktivität im Ausmaß von mindestens 60 Minuten. (Quelle: BSO). Wird der aktivste Lebensabschnitt in Bewegungslosigkeit verbracht, schadet das dem Immunsystem, der Entwicklung und dem Wachstum enorm, da nahezu alle biologischen Systeme davon abhängig sind, in der angemessenen Weise beansprucht zu werden. Ein sich addierender Risikofaktor ist die moderne, industriell verarbeitete Ernährung. Diese zeichnet sich durch Nährstoffarmut, den Einsatz künstlicher Zusatzstoffe und einen hohen Anteil zumeist versteckter Zucker aus. Das Kind wird überernährt und unterversorgt, was in Kombination mit Bewegungsmangel zu Adipositas führen kann. „Übergewicht im Kindesalter“, so warnt Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm (MedUni Wien), Präsident des Ö. Akademischen Instituts für Ernährungsmedizin (ÖAIE), „kann lebenslange gesundheitliche Folgen nach sich ziehen.“ 40 Prozent der Kinder an Wiens Schulen sind laut seiner Studien bereits betroffen.

Eine stabile Basis schaffen

Ernährung ist ein Schlüsselfaktor beim Erwerb von körperlicher sowie auch mentaler Stärke und beim Aufbau eines guten Immunsystems. Prof. Widhalm gibt links einen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse. Vom erhobenen Zeigefinger rät der Spezialist ab und setzt stattdessen auf das moderne „Du darfst“-Prinzip der Harvard Medical School (siehe Tellermodell des ÖAIE links), das eine natürliche gemüse- und vollkornlastige Ernährung empfiehlt.



Aktiv für ein gutes Leben

Regelmäßige Aktivität stellt die zweite wichtige Säule für lebenslange Gesundheit dar. Sie unterstützt im Kampf gegen Kilos, ist wertvoller Verbündeter beim Auf bau des Immunsystems, des Bewegungsapparats (sorgt für starke Muskeln, Knochen, Sehnen und Gelenke) und beim Erwerb geistiger Fähigkeiten. Nach Erkenntnissen von Neurowissenschafterin Dr. Manuela Macedonia (Autorin von „Beweg dich! Und dein Gehirn sagt Danke“; Brandstätter Verlag) regt moderater Ausdauersport wie z. B. Radfahren die Produktion von Immunzellen und Gehirnzellen an. Zudem gilt: Wer mehr sportelt, verbringt automatisch weniger Zeit vor PC, TV & Co. und hilft so dabei, den Rücken und die oft sehr strapazierten Augen gesund zu halten! Gehen gesunde Ernährung und eine aktive Freizeit Hand in Hand, kann eine solide Basis für ein starkes Immunsystem sowie ein aktives und erfülltes Leben geschaffen werden.

Die alles bestimmenden Themen werden jedoch – gerade in den ersten Wochen – das Erlernen der richtigen Hygiene und der Umgang mit der neuen Normalität sein: Also regelmäßiges Händewaschen mit Flüssigseife und Wasser sowie ausreichend Abstand zu anderen halten. Eltern werden zur (noch) genaueren Beobachtung ihrer Kinder aufgerufen. Hat das Kind eine rinnende Nase, Husten, ist es verkühlt, hat es Fieber oder zeigt es unspezifische Zeichen eines Infekts wie Abgeschlagenheit? Im Zweifelsfall, also wenn es bei einem Kind Hinweise auf eine Coronavirus-Infektion oder eine andere Erkrankung gibt, dann sollte das Kind unbedingt zu Hause bleiben.