Doppelkinn: So werden Sie das Fett am Kinn endlich los

Für viele ist das Doppelkinn eine große Problemzone im Gesicht. Doch die lästigen Fettpolster wieder loszuwerden ist gar nicht so einfach. Die gute Nachricht: Sie können durchaus etwas dagegen tun, um ein Doppelkinn langfristig wegzubekommen.

Plötzlich ist es da: Das Doppelkinn. Es entsteht oft unbemerkt und macht sich bei jedem Lachen breit. Auf Fotos und Selfies schiebt sich die kleine Speckfalte am Kinn fast automatisch nach vorne und viele sind damit unzufrieden. Kein Wunder also, dass sich sogleich die Frage stellt: „Wie werde ich das wieder los?“.

So entsteht ein Doppelkinn

Jeder kann ein Doppelkinn bekommen. Übergewicht ist dabei keinesfalls die einzige Ursache, denn auch schlanke Menschen können betroffen sein. Die Gründe dafür liegen unter anderem an der genetischen Veranlagung, am fortschreitenden Alter oder an der falschen Ernährung. Je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit ein Doppelkinn zu bekommen. Denn die Elastizität der Haut und des Bindegewebes nimmt stetig ab. Bei einigen sind es jedoch auch Wassereinlagerungen, die zu einem Doppelkinn führen.

Die besten Tipps, um ein Doppelkinn loszuwerden

Wer sein Doppelkinn loswerden möchte, braucht eine Menge Geduld, denn das geschieht nicht von heute auf morgen. Die Methoden sollten einige Wochen durchgeführt werden, bis sich erste Erfolge zeigen können.

Gesichtsyoga

Unter Gesichtsyoga versteht man ein spezielles Training für die Gesichtsmuskulatur. Durch die Dehnübungen wird die Haut vitalisiert, die Muskeln gefördert und sogar der Alterungsprozess verlangsamt. Die Übungen helfen dabei, die Muskulatur und das Bindegewebe zu stabilisieren. Je stärker beides ist, desto definierter bleibt die Gesichtsform und ein Doppelkinn hat keine Chance mehr.

Massagen

Auch Massagen können helfen, um das Doppelkinn loszuwerden. Gewisse Massagegriffe können die Durchblutung anregen und so die Fettverbrennung ankurbeln. So geht‘s: Zunächst mit den Handballen vom Hals zum Wangenknochen streichen. Anschließend mit den Handinnenflächen vom Unterkiefer Richtung Ohren fahren. Dafür eignen sich auch Tools, wie ein Gua-Sha Stein oder ein Jaderoller. Zusätzlich empfiehlt sich ein Gesichtsöl, damit der Massagedruck gleichmäßig auf das Gewebe verteilt wird.

Ausgewogene Ernährung

Um ein Doppelkinn loszuwerden, sollten Sie sich auch Ihre Ernährungsgewohnheiten einmal genauer ansehen. Zucker und Kohlenhydrate sollten möglichst reduziert werden, während Vitamine, Proteine und gesunde Fette auf dem Speiseplan stehen sollten. Trinken Sie zudem ausreichend Wasser. Auch grüner Tee kann unterstützen, das Doppelkinn loszuwerden, denn dieser regt den Stoffwechsel an und kann dank seiner Antioxidantien die Hautstraffung begünstigen.

Mehr Bewegung

Ausreichend Bewegung ist das A und O eines gesunden Körpers. Um überflüssige Fettdepots im Gesicht zu bekämpfen, sollten Sie regelmäßig Sport treiben. Ein höherer Kalorienverbrauch wird schnell zu einer Reduzierung kleiner Fettpölsterchen führen. Besonders effektiv sind dabei Ausdauersportarten wie Joggen, Radfahren oder Schwimmen, aber auch kurze Intervall-Einheiten wie HIIT-Training heizen dem Stoffwechsel ordentlich ein.